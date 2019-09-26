桂台會／農業三產融合　徐進發提「1×2×3=6」鏈接概念

▲▼ 桂台會農業高品質融合發展助力鄉村振興對接交流會與專案簽約。（圖／記者吳增煌攝，下同）

記者吳增煌／廣西南寧報導

第十五屆桂台經貿文化合作論壇24日於廣西南寧開幕，下午進行三場交流會，其中一場「農業高品質融合發展助力鄉村振興對接」討論熱絡，專家學者提出經驗分享，中華農業創新學會理事長徐進發以「臺灣農業產業的創新思維跟實踐」探討「三產融合」的可行性與發展。

徐進發表示，他目前是創意美學集團，公司已成立二十年，從協助臺灣政府的農村農業的改革推動，包括在十年前臺灣推動農村再生計畫，這個計畫從草案的擬定開始到整個試點的推動，到整個人才庫的培訓，到全面的啟動到現在已經2700多個農村參與，「我是全程參與的唯一一個不是政府單位的局外人，也是可以作一些經驗分享」。



徐進發說，講到臺灣農業創新思維的時候，有人覺得創新思維覺得品牌有什麼關係，其實品牌就是國家品牌、地區品牌、城市品牌，更是一個企業品牌，所以品牌的概念不應該只是企業，是一個更廣義的延伸，大的代表國家，小的代表企業，甚至代表個人。現在更提倡的是品德，唯有品德，不管小型企業，你能夠持續的經營和持續的發展，品德、品性、品位，透過品質跟品管持續的推動後，最後建立品位，這「三品」是核心的意義跟價值。

他舉出「三產融合」的定義有一些模糊不清楚，不管是在臺灣，不管是在大陸，其實都是如此。首先一級產業，一級產業在一些農企業，包括基層的農業領導幹部認為一級產業就是種植。是的，種植是一級產業，但是它是一個因地制宜和發展特色農業、迴圈農業，這些稱為一級產業。

「二級產業是指整合農產品的加工，或者以原物料、人工養殖等等運用的所有農林漁木所延伸的加工，包括加工的過程都是二級產品。三級產業，餐廳是三級產業的一部分，三級產業應該是農業相關的服務業。這個地方是作為一個很大的轉型，一個思維改變，已經不是傳統的種植業、傳統的加工業，已經提升到服務業。當你認識到三產是服務業，這個思維就跟著改變，看的角度就會更不相同。」

徐進發說，為什麼談三產融合？從中央包括兩岸一直在推動所謂「1+2+3=6」或者「1×2×3=6」，事實上他個人更喜歡「1×2×3=6」的概念，也就是這三個連結如果在這中任何一個連結脫鏈了效果可能會非常低。在三產裡面首先談產業鏈的延伸，一級產業有些人認為只是種植，事實上它不止是種植，它是從種植之前的種子行業、農藥、肥料、包裝材等等也包含在一級產業之內，包括產業之間互相的連結。

他舉例，團隊也花了三年多時間解決一些例如臺灣食用菌菇的問題，菌種弱化、茶葉的問題等等，把這些產業的問題透過不同的平臺、不同的專家一起解決，甚至到整個後端的品牌行銷的打造。整個三產融合有無限的可能，有無限的機會，我認為這是最重要的，絕對不是一句口號，真的是值得我們去發揮。農業的價值不再只是傳統，那只是20年前的思維，我們是要創造未來20年的農業價值，就是三產融合。

徐進發以在臺灣輔導的案例作分享，首先是花蓮富興社區，這個社區是臺灣最大的土鳳梨產區。一個社區如果只是靠種鳳梨賣鳳梨，年輕人回來的機會可能很困難，因為收入不高，農業生產產量也是有限的，即使是臺灣面積最大、產量最大，還是有限的，整體產值效益不高。

「我們就思考，難道種鳳梨就只能賣鳳梨嗎？我們協助請一些專家進去。我說讓別人去賺鳳梨樹錢，為什麼自己不賺呢？我們要做鳳梨酥，而且因為是社區，等於社區產業，我們不止要做，更鼓勵它跟著遊客一起來做」。包括農業部相關一些領導到這個地方都親手參與做這些鳳梨酥。這就是農村體驗經濟的一個魅力，協助打造鳳梨酥、鳳梨醋，包括整個產業觀光化，包括現在要研發鳳梨酵素、果乾等等，提升鳳梨效益，甚至下一步思考鳳梨的面膜，其他的產品也陸續提煉。

從二級至三級部分，包括精緻的果乾加工，有些對二級的效益或許並沒有非常重視，但水果要賺錢可能不是賣一級跟特級，真正能賺錢的水果產業跟水果企業是能夠把次級品跟瑕疵品能夠完整的去化。因為水果有一個特性，本身有一個消費的替代性，市場上短時間大量融入的時候，「我們的肚子的容量是有限的，如果太多的東西進入到市場，會產生價格的互相排擠。」「我今天吃了西瓜，可能不一定吃哈密瓜，我吃哈密瓜可能不吃蘋果，會有一種消費替代性。當這些消費替代性產生的時候，價格就會排擠，甚至會產生雪崩的現象。」

他表示，水果屬於短期的一個作物，很多生產時間都比較短，也許長的兩三個月，但其他時間不一定有，可以通過先進技術的持續加工，保持原本的原味原色，這些是加工附加價值的提升。通過好的加工，不加色素、防腐劑去提升，透過設備的改良，這些次級品、瑕疵品一旦獲得去化又可以延長，一年四季都可以銷售的時候，讓這個產品供需市場相對衝擊比較小，會比較穩定。

徐進發表示，廣西這邊也是香蕉生產的大省，這裡也是生產香蕉，生產香蕉不一定只是賣香蕉，除了香蕉之外可以延伸非常多香蕉的製品，把它變成一個產業觀光的場地。整個的推動，包括香蕉做成巧克力等等。