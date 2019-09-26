台灣快邁入超高齡社會　金管會祭5大獎勵措施因應

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（26）日出席高齡國際趨勢論壇，並以「長壽浪潮下，台灣金融機構可以扮演的角色」為題發表演講，他提到4大政策目標，包括提供高齡者較佳生活保障、協助金融業開拓新商機、以商業機制減輕政府社會福利負擔、挹注醫療及老人安養機構更新發展活力，希望老年能夠經濟自主，永遠保有尊嚴的生活。

顧立雄也提出5大獎勵措施，鼓勵發展高齡化金融商品及服務，首先是高齡者安養信託，鼓勵信託業務結合安養照護、醫療服務等功能，針對高齡者實際需求提供量身訂作的安養信託商品；再者是以房養老貸款，年長者提供自己的不動產設定抵押權予銀行，銀行每月平均撥付本金；第三是全民退休自主投資實驗專案，協助投資人自主投資，提早規劃退休準備，及建立長期定期定額的投資觀念。

第四是高齡化保險商品，考慮提高高齡化保險商品在人身保險業商品結構綜合評分值的權重，目標3年內保障型及高齡化商品（不含投資型）占比超過60%；第五是保單活化，未來研議方向從降低保費、放寬轉換為實物給付保單及適格年金機制方向放寬，以提高民眾購買養老險及保單活化意願。

顧立雄會後受訪時指出，現在長照險賣不好的原因是保險業沒有一條龍的服務，買了後最後也只能拿到現金，也是實物給付保單最大問題所在，若長照險能結合實物給付保單，其內容可連結至住宿式機構，當長照照顧的比例達到一定程度後，也不失是一個思考方向。

顧立雄表示，就跟健保概念一樣，有些人願意自費的方式來補足照顧不足的地方，可以考慮分級的概念，基本長照2.0需要照顧，但有些則可用商業保險的方式來補足。

顧立雄也提及，當長照機構法，所架構的基本社團法人或財團法人，到達一定規模時，可以照顧社會大眾後，可以考慮分級的概念，就像是醫療照護那塊可以更好，開放讓保險業加入，但要顧及不能搶基本的那塊。