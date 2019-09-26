奧地利正妹疑惑台灣人「不愛走路」　台灣人懶VS.行人環境差！兩派戰翻

▲塔提雅娜（Tatyana）在節目上，對於台灣人不愛走路感到疑惑。（圖／翻攝自Tatyana B - 塔提雅娜臉書／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

身為台灣人的你喜歡走路嗎？在世界各地很多國家的民眾，都是把雙腳當成最常使用的交通工具，走個30分鐘去上班或是完成各種生活事項都是稀鬆平常的事。奧地利正妹塔提雅娜（Tatyana）在電視節目上疑惑，台灣人不喜歡走路，意外引發網友的熱烈討論。

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▲Tatyana在台灣已經生活5年的時間。（圖／翻攝自Tatyana B - 塔提雅娜臉書）



塔提雅娜在訪談節目《WTO姐妹會》，討論到「大家一起救救地球，誰是環保老鼠屎」的主題中提到，台灣人對垃圾處理的環保觀念很厲害，但是交通就真的太誇張，因為機車太多對空氣很不好，像奧地利人就很喜歡走路，但是台灣人不喜歡走路。

塔提雅娜舉例，奧地利人上班走路半個小時也沒有問題，可是跟台灣朋友說走路去吃飯10分鐘就會到，就會覺得太遠了。雖然主持人莎莎回應，因為台灣天氣太熱，走路一下就滿身大汗。但塔提雅娜也質疑，台灣人冬天也不喜歡走路。

這個話題意外在PTT八卦板上引發討論。有一派人認為，台灣人不愛走路的原因沒有別的理由，就是懶而已，「台灣地小，點到點距離短又可以隨便停車，就把兩輪四輪當輪椅用了」、「台灣人就是懶，走路巷口5分鐘買東西也要騎機車」、「台灣人真的不需要腳這個肢體，連出去走走吃個飯都懶，直接叫熊貓」、「習慣真的有差，日本通勤的人也不少走路的部分，難怪人家胖的人少」、「亞洲最胖你敢嘴」、「所以台灣一堆臭胖子啊，那麼胖還敢騎車，呸」。

▲不少人把不願意走路的原因，指向道路環境對行人不友善。（圖／記者李毓康攝）



但也有人認為台灣人不愛走路，是因為對行人的環境不友善，「拜託，台灣路這麼難走，只有台北市好走些好嗎？」、「笑死 沒人行道怎麼走，台灣除了台北以外，大部分的交通環境對行人根本可以用仇視來形容了」、「因為道路設計完全汽車本位啊，是沒地方可以好好走，不是不愛走」、「過歐洲旅遊就知道在歐洲走路是一種享受⋯⋯在台灣走路比較像是災難⋯⋯」、「如果走在萊茵河旁的綠蔭人行步道上我走一小時也不累。走在攤飯機車停得亂七八糟，高高差太多，台灣騎樓高高低低，還要與車爭道」。

▲這是歐洲的道路，有人認為如果台灣道路長這樣，也很願意走路。（圖／華友旅行提供）



不過也有人反駁，台灣人是機車文化盛行才討厭走路，以前台灣人在機車不普及的時代，也是很會走路的。

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