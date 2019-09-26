▲ 金山警分局治安會報反賄選宣導，基隆檢察官教民眾查賄制暴。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應2020年總統副總統及立法委員選舉，為能讓轄區各級機關、學校及民意代表都能充分與警方合作，反映問題及解決困難，新北市金山警分局26日下午舉辦層級治安會議，邀請基隆地檢署主任檢察官張友寧指導選舉務工作，徹底淨化選風，將積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入的乾淨選舉環境，讓候選人打一場乾淨公平的選戰。

金山警分局表示，為嚴防境外勢力、假新聞、金錢、暴力及各種變相賄選方式介入及影響2020年舉行總統、副總統及立法委員選舉，更廣邀轄內各議員服務處主任、里長、學校、機關團體，針對轄內治安、交通及霸凌等問題提出討論。

▲ 金山警分局治安會報反賄選宣導，邀請基隆地檢署主任檢察官張友寧指導選舉務工作。

此次治安會議除了強力宣導反賄選外，為了建立無毒家園，將毒品趕出社區、大樓，同時也針對當前治安重點「全面打擊毒品」及警政署特別研擬之「安居反毒通報網」，鼓勵市民勇於揭發毒品危害，發現吸毒或販毒者，立刻通報警方，有效打擊毒品流通，讓左鄰右舍不再受到毒害。

分局長陳永昌表示，查察賄選防制暴力為警察工作重要的一環，警方全力配合檢察機關戮力查察，主動積極蒐報相關情資，防制金錢、暴力及各種脅迫、利誘手段介入選舉，檢肅非法與查緝各類案件，且堅定嚴守行政中立規範，遵守法令相關規定，依法執行審慎發動偵查作為。

陳永昌說，不分黨派、身分、地位，只要有賄選具體事證，必依法偵辦，以端正民主選風，另金山警分局亦已全面建立安居友善通報網絡，提醒民眾不只是毒品犯罪要通報警察機關，若有賄選情事亦可循友善通報網絡向當地派出所或分局偵查隊通報，藉由警民齊力合作，共同創建優質乾淨選舉環境。

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