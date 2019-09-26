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嘉義特色休閒新去處　「嘉有好市集」周末登場

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▲▼ 嘉有好市集。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉有好市集泡泡秀開場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府近年積極推動觀光軸線，26日在縣道168上的戀人公園辦理「嘉有好市集」記者會，並宣布將在28日開市，營業時間為早上9點到中午12點，將在每月的最後一個禮拜六舉辦，期盼打造假日休閒市集，成為民眾親子休閒的新據點。

▲▼ 嘉有好市集。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉有好市集結合嘉縣各鄉鎮特色農特產。（圖／記者翁伊森翻攝）

特色商家有阿里山知名「奮起福餅創始店」、太保觀光工廠「品皇咖啡博物館」、民雄菁埔社區「家電維修站」、及受歡迎的「再生家具」，還有最新鮮可口的「樂益果園及新港金富九農產生產合作社」小農蔬果攤。

▲▼ 嘉有好市集。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 太保品皇咖啡也加入市集行列。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，此次彙集嘉義縣優秀業者，在戀人公園舉辦嘉有好市集，有小農產品、再生家具、文創禮品、在地伴手禮，以及特色料理等。我們希望未來每個月會有一次，由縣府提供場地，讓業者自理，展示出嘉義縣優質產品，讓遊客來嘉義又多了一個新據點。

「嘉有好市集」結合環保局辦理8年的嘉減碳共好市集、農業處的農夫市集與文觀局的假日市集，有充滿在地文化的小農業者、觀光文創產業、特色伴手禮、環保家具及公益團體等攤位，一次完整呈現嘉義縣的好生活、好環境、好產業。

28日參與市集的攤位約70多攤，在友善環境部分有再生家具展售、小家電維修服務、闖關活動、資源回收兌換、友善小農農產品、文創DIY等；農產部分則有「嘉義優鮮農夫市集」，主打山海平原農特產品，除了當季生鮮蔬果鳳梨、火龍果、有機稻米，也有產銷履歷的阿里山高山茶、產銷履歷料理米酒、阿里山愛玉，另外還有樹雕、種子手作、國產材加工再利用產品展示等；文創部分則邀集在地觀光文創產業，及在地伴手禮等攤位。

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