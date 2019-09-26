成大醫院爆醫療糾紛　莊姓女子作縮胃手術發生感染家屬掛白布條抗議

▲成大醫院爆出一起醫療糾紛，家屬以宣傳車綁白布條，停放成醫門口方式抗議，希望成醫要負起責任，將病人治好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院爆出一起醫療糾紛，莊姓女病患控訴成醫李姓醫師幫她作縮胃手術，因胃未完整縫合，導致術後不斷感染發燒，且連續8天管灌錯誤，牛奶原應灌到腸道卻誤灌到胃部，致從胃傷口溢流造成腹腔發炎，有明顯醫療疏失，希望成醫儘快善後醫好病患。

成醫9月26日發出聲明回應指出，為體諒莊姓患者身體狀況，成大醫院團隊1年多來不僅全力照護、提供各項協助，並已多次協同醫病雙方進行會議，謀求紓解之道，且主動向衛生局申請調處，醫院依調處協議，已確實執行醫院對莊姓患者應有之照護，也已多次針對其病況及滲漏問題安排醫療之建議。至於管灌問題，本院已妥為處理，但非造成莊姓患者長期住院之原因。

▲莊姓女病患出示傷，控訴成醫李姓醫師幫她作縮胃手術，因醫療疏失，讓她住院至今，希望成醫儘快善後醫好病患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據莊姓女患者指出，她因胖到逾百公斤，2018年4月26日，到成醫作縮胃手術，由李姓醫師操刀，29日出院，30日人不舒服開始發燒，5月1日上午掛急診再度住進成醫加護病房，還一度發出病危通知，後來情況改善，轉出普通病房，才知胃傷口縫合不全，而出現2公分長的裂縫，再加上院方協助作管灌時，3口連接的鼻腸管操作錯誤，而把牛奶直接灌到胃，造成牛奶由胃的傷口溢出，流入腹腔造成腹腔發炎。

莊女示範鼻腸管操作錯誤情形。

莊女胞兄說，家屬多次與成醫協商善後醫療問題，甚至還到衛生局作醫糾調處，但協調結果都沒有達到家屬的預期，院方甚至還多次要趕走病人、任意更換主治醫師，家屬才生氣，並以宣傳車綁白布條停放成醫門口方式抗議，希望成醫要負起責任，把妹妹的病醫好。

據了解，莊女手術前110公斤，現在體重58.4公斤，目前仍在住院中，積欠龐大醫藥費。家屬主要訴求是要求成大醫院將病人治好。