影／前總統府資政徐立德判離婚　徐妻律師：不排除有其他因素介入

記者邱中岳／台北報導

88歲的前總統府資政徐立德，2013年與女音樂家陳怡伶結婚，但婚姻僅維持2年，徐立德在2016年訴請離婚，高院二審認定改判雙方離婚，陳怡伶26日晚上召開記者會，認為外界指稱「休妻」，讓陳跌入深淵。

徐立德的元配2009年過世，在2013年間與音樂家陳怡伶交往，但婚姻維持不到2年，徐立德在2015年初與陳女分居，且2016年徐立德訴請離婚，起訴理由說明，2016年8月間，陳女與父母發生糾紛，但陳女卻怪罪徐，還主動提出離婚想法。

▲陳怡伶（右）出面召開記者會，公布與徐立德的對話以及贈送的禮物。（圖／記者邱中岳攝）

一審法官為判準離婚，但徐上訴二審之後，高等法院審理認為2人分居初期有互動，但自從爆發陳女與父母之糾紛後，陳女甚至還嘲諷徐立德將因無需撫養陳女感到歡欣，徐立德也接受被陳女離婚之請求。

2人在2016年分居後，下次見面竟是2017年的7月份，且最後直到2019年3月在醫院偶遇，證明2人婚姻關係發生破綻，所以才會判准2人離婚，但陳怡伶在律師陪同下於26日出面召開記者會說明。

▲陳怡伶（中）出面召開記者會，認為休妻2個字讓外界誤以為自己沒有善盡妻子的責任。（圖／記者邱中岳攝）

陳女指出，媒體報導以「休妻」讓她承受極大壓力，且更讓外界誤以為陳沒有善盡妻子的責任，所以鄭重發出聲明表示，與徐立德之間的婚姻關係向來融洽，且自婚後都悉心照顧徐立德起居。

更直言，2018年3月間，在振興醫院遇到徐立德，看徐的身體狀況急速下降，且還有看到陳，但因徐前面有祕書、隨扈，所以遭阻擋無法近距離接觸徐立德。

李漢中律師則表示，從開始到目前為止，都不認為這個離婚是徐先生的意念，他有2次的中風，當然年紀也大了，那麼是不是在離婚這件事情上是那麼的堅定？堅決？尤其他曾經給我的當事人簡訊「他永遠不會放棄她」。

且律師直言，為什麼會有這麼大的轉折，再加上陳女士前往徐先生的居所去探望他的時候都遭受到他人的阻攔，「那是不是有其他因素在介入，當然的確是我們想像的那樣，我們也可以諒解，但是畢竟這是夫妻之間的關係，我們不希望有第三人的因素來介入。」

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