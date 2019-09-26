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高市議會6點下班錯了嗎？　李昶志爆陳菊時期5點21分就散會

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▲▼0926韓國瑜市議會施政報告（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜26日出席市議會施政報告（圖／記者賴君欣攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市議會26日進行市長韓國瑜施政報告答詢，由於希望下午6時前散會，考量質詢議員眾多，改用「抽籤」方式決定上台人選，引發熱議。對此，高雄市青工總會副秘書長李昶志表示，總統府秘書長陳菊時任高雄市長時，高雄市議會下午5時21分就散會。

民進黨高雄市議員康裕成26日上午在臉書表示，「地方自治史上最黑暗最丟臉的一天」，質詢市長要抽籤，就算抽到也可能問不到，因議會護航韓國瑜晚間6時準時下班。

對此，李昶志下午透過臉書回擊，康裕成可能嚴重失憶，要跟高雄市民道歉的是康裕成，「很多事情， 民進黨是忘記了，還是害怕想起來？」

李昶志指出，高雄市議會針對市長的質詢有兩種，第一種是市長施政報告後，針對市長施政報告質詢，第二種是針對市長施政總質詢，每位議員都能質詢到市長。

李昶志提到，他查了高雄市議會網站大會資訊會議記錄，在第二屆由時任議長康裕成主持市長施政報告後，針對陳菊前市長施政報告質詢，高雄市議會第2屆第1次定期大會第2次會議，104年3月30日，上午9時32分開會，下午5時21分散會。

▲▼ 李昶志舉證陳菊時代6點前就散會。（圖／翻攝李昶志臉書）

▲李昶志舉證陳菊時代6點前就散會。（圖／翻攝李昶志臉書，下同）

李昶志提及，高雄市議會第2屆第1次定期大會第3次會議，104年3月31日，上午9時33分開會，下午5時56分散會。

李昶志反問，在康裕成主持下，陳菊施政報告質詢，在下午6時前就散會，「請問這次各黨團協商，在6點準時散會，錯了嗎？」

李昶志還說，為什麼民進黨議員要如此反彈、失憶，「請民進黨團議員，向高雄市民道歉、向高雄市議會國民黨團議員道歉，向韓國瑜市長及市府團隊道歉」。

▲▼ 李昶志舉證陳菊時代6點前就散會。（圖／翻攝李昶志臉書）

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