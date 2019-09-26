中國鋼品雙反調查　財政部：暫不課徵5項鋼品反傾銷稅與平衡稅

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部、經濟部針對中國大陸進口五項鋼品進行雙反調查，關務署今（26）日關稅稅率審議小組做出最終決定，考慮國家經濟利益、中美貿易戰下全球經濟詭譎多變，暫不課徵反傾銷稅與平衡稅。

政府首度對中國大陸五項鋼品進行「雙反調查」，經過經濟部調查確實有造成產業實質損害之餘，所以台灣考慮課徵反傾銷稅與平衡稅，為期五年。財政部關稅稅率小組，參考經濟部的建議，因為考量對國家的整體利益、中美貿易戰全球經濟詭譎多變，所以暫時不課徵平衡稅、反傾銷稅。

請繼續往下閱讀...

因應美國祭出232條款對全球鋼鐵課徵25%高關稅，去年我國對輸美鋼品豁免高關稅，並避免大陸鋼品借道我國轉輸美國。根據調查，中國大陸政府確有補貼及傾銷事實，補貼率為27.36％至51.32％，損害差率0~10%之間。

關務署表示，考量中美貿易戰等國際情勢變化迅速，雖然此次調查暫時不課徵反傾銷稅及平衡稅，但是未來5年之內，若產業或主管機關認為，這五項鋼品傾銷、補貼的情形傷害國內產業的疑慮，則可向財政部提出，適時祭出反傾銷與平衡稅。

目前正在調查的五項鋼品包含「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」、「不銹鋼冷軋鋼品」、「不銹鋼熱軋鋼品」及「特定碳鋼冷軋鋼品」，但是「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」已經有課徵反傾銷稅，所以不受影響。財政部表示，近日就會公告決議結果，將以公告內容為主。