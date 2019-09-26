區長和議員談戀愛傳喜訊　鄭文燦笑：line發早安圖露端倪

▲蘆竹區長邱瑞朝和市議員張桂綿傳喜訊，牽動市府人事異動。（圖／翻攝自邱瑞朝臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府26日突然發布蘆竹區長邱瑞朝與八德區長蔡志揚兩區長，10月1日對調人事案，引發各界關注。據悉，牽動該起人事異動的要因，係因蘆竹區長邱瑞朝與區內國民黨籍的市議員張桂綿，兩人將在11月結婚，鄭文燦雖認為，議員與區長結婚並無違反公職人員服務法，不過區長職務要調整，以免落入「行政不中立」質疑。

鄭文燦並爆料，邱瑞朝與張桂綿兩人交往相當低調，他事先毫無所知，但在某天收到邱瑞朝line發的早安圖，驚見他們兩人的合照，文字則是「早(朝)起樂綿綿」，當時曾直覺「有異」，沒想到是喜訊。

市府今天於這項人事異動案發布指出，為了促進區公所的人才交流、業務交流，所以建立起區長輪調的慣例。八德區與蘆竹區都是人口成長快速的行政區，而且分別有綠線、機場捷運通過，捷運站週邊的都市計畫陸續推動，兩區都是桃園市未來發展的潛力區，因此將八德區與蘆竹區長互調，讓彼此的發展經驗交流。

▲區長(右一)和議員(右二)談戀愛傳喜訊，鄭文燦事先毫無所知。（圖／翻攝自邱瑞朝臉書）



新任蘆竹區長蔡志揚是國立體育大學管理學碩士，現任八德區長，曾任桃園市立圖書館館長，致力推動圖書館創新服務及新館興建，對於文化扎根、基層公共設施，著墨甚多。新任八德區長邱瑞朝是國立中山大學中國與亞太區域研究所博士，現任蘆竹區長，具有法律專業素養，擅長溝通協調，深受地方信賴。

鄭文燦期許兩位區長能夠在新職務上發揮所長，站在第一線解決問題，並協助市政建設，帶動地方發展。