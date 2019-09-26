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老翁擅停藥惹禍！住院動員600人次醫護　燒光健保500萬

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圖文／鏡週刊

病好了就可以停藥了嗎？一名年長的糖尿病患者因感冒服藥憂心傷身，自行停用降血糖藥，結果不僅嚴重危害健康，住院90天內甚至動員至少600人次醫護，總計燒掉高達500萬健保費。

 

醫藥記者洪素卿日前在節目《媽媽好神》中分享相關個案，提到台灣人濫用健保時，洪素卿透露，過去曾有1名長年患有糖尿病的老翁，某日因感冒求診，領完藥後突想起「感冒要吃這些藥，我糖尿病的這些藥又要繼續吃，這麼多種藥吃在一起，對我的身體一定不好！」因此便自行決定停用降血糖藥。

請繼續往下閱讀...

未料感冒康復後，老翁病沒乖乖重新服用降血糖藥，以為「感冒期間沒吃糖尿病的藥，好像也沒怎麼樣」，卻因此開始發燒，症狀也與感冒不同。經醫師檢查才發現，老翁肝臟內有著1個像棒球那麼大的肝膿瘍，當下立刻讓他住院治療。

據洪素卿轉述，醫師起初使用抗生素治療無效，不但膿瘍從肝擴散至肺，甚至衍生許多併發症，最後老先生被送進加護病房，並出動葉克膜救命，前前後後住院90天，動員超過600人次醫護，燒掉健保費500萬元，只因一個小動作疏忽，讓現場來賓、醫師聽聞感到相當吃驚。

根據調查，健保局藥費占醫療費用總支出至少1/4，其中很多藥品都被浪費掉。衛福部提醒，民眾千萬不要自作聰明停藥，或是自行購買藥品或保健食品併用，不僅造成醫療浪費，還可能危害健康，如有用藥疑慮先與醫師或藥師討論。


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