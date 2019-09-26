十一閱兵威脅台海 陸國防部：解放軍是打擊台獨強大力量

▲大陸國防部發言人任國強。（圖／翻攝大陸國防部）



記者任以芳／北京報導



大陸今年十一閱兵號稱史上規模最大一次，大陸國防部今（26日）舉例行記者會，有媒體提出，這樣閱兵規模，是否讓台灣產生威脅感。大陸國防部發言人任國強回應，「大陸解放軍是打擊台灣『台獨』勢力的強大力量。」

▲大陸「維和部對」方隊為十一閱兵受閱，進行最後魔鬼訓練。（圖／記者任以芳攝）

今年大陸十一月閱兵，將有一系列慶祝活動。有媒體提問「閱兵展現的國防建設的巨大成就，有的台灣民眾覺得很振奮，也有台灣媒體表示大陸在「秀肌肉」，對台灣安全構成了威脅。請問對此有何回應？」任國強回應，「十一活動當天將邀請港澳台同胞、海外僑胞共襄盛舉。中國人民解放軍是維護國家主權、統一、領土完整的堅定力量，也是制止分裂、打擊島內「台獨」勢力的強大力量。」

日前，大陸70週年活動記者會，有外媒提出質疑，認為大陸近年不斷擴大軍武，軍艦繞行台海和南海，美國不少軍政人士把大陸當假想敵，這次新型武器在閱兵亮相，是否釋放某些政治軍事信號？大陸國防部新聞發言人吳謙回應，「大陸解放軍不需要靠閱兵展現大肌肉，總是有一些人或者勢力喜歡進行這種不實的炒作。」

大陸號稱十一閱兵史上最大規模，安排上較以往低調許多。陸國防部回應，儘管這次人員和裝備出動最多，投入的費用大幅下降，比歷年精簡，經費和物資花的一分一毫都在刀口上。