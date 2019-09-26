台灣形象展首度移師印尼泗水　貿協董座黃志芳率180家台商參展

▲2019印尼台灣形象展開幕典禮由外貿協會董座黃志芳(左)及東爪哇省投資暨整合性服務局局長Dr. Ir. Aris Mukiyono(右)拍出雙贏新氣象。（圖／外貿協會提供）

記者余弦妙／台北報導

「2019年印尼臺灣形象展」首度移師印尼泗水，今(26)日起一連三天在印尼泗水會議中心舉辦，本次共180家台灣廠商參與展出。外貿協會董事長黃志芳開幕時表示，台灣與印尼同為島國及緊密的區域鄰國，雙邊的人民有著非常緊密的聯繫，印尼是東南亞最大的經濟體，經濟強勁，工業蓬勃發展，投資不斷湧入，作為印尼最好的合作夥伴之一，在成長路上台灣絕對不會缺席，台灣形象展便是雙方合作及交流的最佳平台。

而我駐印尼代表大使陳忠表示，臺灣形象展已連續第三年在印尼舉辦，尤其今年還特別到東爪哇泗水辦理，可見台灣對印尼的重視；此外，印尼工商會泗水分會主席Ali Affandi則提到，泗水與東爪哇的創業風氣興盛，台灣形象展是東爪哇及台灣業者很好的交流平台；印尼東爪哇省投資暨整合性服務局局長Dr. Ir. Aris Mukiyono說，這次的活動可促進雙方的交流，對於有意來東爪哇投資的公司，東爪哇政府將會給予最大協助並加速其申請流程。

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2019年印尼台灣形象展因應當地文化與政策，形象展呈現六大主軸，包括「智慧科技」、「觀光文化教育」、「健康醫療」、「清真臺灣」、「農業科技」與「臺灣生活時尚」，展現台灣觀光、文化、經貿與科技的交流。在開幕典禮最後，由黃志芳致贈世界羽毛球后戴資穎使用的專屬球拍予Dr. Ir. Aris Mukiyono，象徵台印尼文化與經貿交流將更上一層樓，拍出新氣象。

另外，在昨（25）日黃志芳特別在開展前率領業者代表及媒體團隊，至中爪哇省首府三寶瓏拜會該省省長，為台商尋求合作商機。中爪哇省省長Mr. Ganjar Pranowo相當重視黃志芳這次率團到訪，特地指示幕僚與貿協先遣人員多次協商，以使我團參訪行程能夠順利圓滿。

貿協表示，Ganjar省長在其官邸接待黃董事長及訪問團，並熱烈歡迎台商能到中爪哇省投資，且表示中爪哇省基礎建設良好，勞力充沛，薪資低廉合理，尤其重視勞力教育，是外資投資的理想地點。台灣目前是中爪哇外來投資第10大，自2015年至今累計投資額約4700萬美元，中爪哇省政府也將針對台商提供諮詢與客製化協助。

貿協更透露，2018年中爪哇省經濟成長率5.32%，高於全國經濟成長率5.17%，為全印尼經濟成長率最高得兩個省份之一。中爪哇省擁有豐沛的勞動人力、工人薪資便宜，最高的三寶瓏市每月最低薪資167美元，Kendal縣排名該省第三(139美元)，幾乎是雅加達特區及西爪哇省的一半，也吸引了許多外資紛紛前往中爪哇省投資。近年來中爪哇省外來投資每年平均穩定成長34%，台灣是中爪哇省第10大外來投資國(前三大為日本、南韓、新加坡)。

貿協說目前印尼政府推動工業4.0，目標是實現印尼在2030年進入世界十大經濟體行列，其中食品飲料、紡織成衣、汽車、電子、化工等將能為印尼GDP貢獻60％，這些產業也正是中爪哇省主要發展的產業。此行可望促成台商就該等產業與中爪哇省企業進行多方合作，包括投資生產、技術合作、原物料(半成品)或零組件供應等。

▼ 外貿協會董事長黃志芳（左）率訪問團拜會印尼中爪哇省省長Mr. Ganjar Pranowo （右）。（圖／外貿協會提供）



