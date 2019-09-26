「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀　如何接地氣受關注

▲「郭家軍」蔡沁瑜(右三)現身桃園公益秀。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內某服飾公司26日於桃園八德區一家花園餐廳，邀請多名癌友為其品牌服飾走秀；致力於癌症預防與治療的永齡基金會副執行長蔡沁瑜，亦受邀出席；因蔡被喻為鴻海創辦人郭台銘董事長率領的「郭家軍」、2020進軍立院代表參選立委大選的選將之一，其如何由「空降」深入在地，贏得勝選，受到關注。

▲「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀，備受關注。（圖／廖帝權提供）



值得關注的是，這場活動國民黨前議員楊朝偉，亦應邀參加，楊朝偉在八德、大溪和復興區一帶，基層服務紮實，擁有許多支持者，是否轉向為「郭家軍」蔡沁瑜投入立委選戰掌大旗？楊朝偉急撇清表示，和蔡沁瑜零互動，主要是長年來關懷癌友與支持主辦單位的公益活動。

▲國民黨前議員楊朝偉，亦應邀參加。（圖／廖帝權提供）

蔡沁瑜表示，永齡基金會長年來，致力於癌症的預防與治療，以及關懷社會弱勢，而今天為品牌服飾走秀的姐妹，包括藝人寶媽等多人，多半是癌友或者素人，她以永齡副執行長及關懷心參與，期鼓勵更多癌病女性要勇敢走出來，走出自信。

▲參加走秀的姐妹，包括藝人寶媽等多人，多半是癌友或者素人。（圖／廖帝權提供）

蔡沁瑜也認為，自己無論是在職場工作，或為人妻、為人母、到投入公益服務及跨足政治的各個角色扮演，都會全力以赴。至於2020大選郭台銘董事長雖不參與總統選舉，但「郭家軍」將全力為進軍國會衝刺，期擦亮「郭家軍」招牌。