噁男偷拍700人如廁…搜IG依顏值分類「素人、學生」　受害女淚訴：像被強暴

▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

男張子彥被控在台大、北一女、中山女高等20多處地點，裝設針孔攝影機偷拍女學生，還依照拍下影像搜尋受害者IG，為影片分類「學生」、「素人」等，行徑相當變態，估計受害人數超過700人，警方目前已通知160人，其中有近50人提告，檢方依妨害秘密罪起訴張男。北院9月26日開庭，受害女子看到自己被偷拍時，張男還遙控鏡頭上下移動，直呼「像是被強暴」。

台大1名女清潔工，於2018年4月間打掃廁所時，發現馬桶前方沖水桿有針孔攝影，緊急向警方報案，才讓張男的變態行徑曝光；警方在張男電腦中發現多張偷拍照片、影片，張男更依「顏值」替受害者分類建檔，彷彿在替D槽內的A片分類，從最早一部片的時間來看，偷拍時間可能長達5年。

被害女子淚訴，一看到被偷拍的影片，彷彿自己被強暴，甚至對公廁產生陰影，常常憋尿到膀胱反覆感染、發高燒，精神上的傷害更是難以言喻，更有受害者寧願「不要知道被偷拍」。最可怕的是，張男至今仍未被收押，或許現在正有女子正被偷拍，一想到張男可惡的行徑，受害者氣憤表示，「希望法官嚴懲張子彥」。

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