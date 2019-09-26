恐怖邪教再現！信眾被活活踩破肝臟亡　「聖母」原是省府約聘人員

圖文／鏡週刊

台中地檢署指揮刑事局「中打」查緝邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在南投縣國姓鄉的道場內查扣二十多段錄影畫面，一位媽媽欲脫離邪教，幹部竟然毆打女童威逼媽媽留下，令人髮指。

檢警查出，在中國暴斃的方姓女子，係因得罪聖母被活活踩破肝臟致死；至於「聖母」林姓女子，警方查出她是省府約聘人員，退休後成立邪教。

警方在該邪教位於南投縣國姓鄉的道場扣二十多段錄影畫面，內容令人髮指。幹員透露，畫面中一名媽媽帶著3月嬰兒與2歲女兒加入邪教，當她欲脫離組織時，邪教幹部用衣服蓋住女童毆打，威逼母親留下，女童痛得厲聲慘叫，母親在旁痛哭哀求「放過我女兒」。

此外，有二十多名信徒「不聽話」或想脫離邪教，被迫下跪自己打耳光，在旁的「三才」（該邪教對幹部的稱呼），若認為打得不夠用力，就「加碼」幫打，畫面殘忍、冷血，令人不寒而慄。

還有一段錄影帶內容，是某信徒幫「聖母」林女整理雜物，林懷疑該信徒偷看機密資料，命幹部將他痛打一頓；而打人的幹部宣稱「借竅驅魔」，亦即神佛借用她們的身體（借竅），驅除信徒心中的惡魔（驅魔），說法雖荒唐，但被救出的19名信徒中，多數人深信不已，還認為聖母是為他們好！

檢警也查出，跟著林女到中國南寧宣教而暴斃的方姓女信徒，是活活被踩破肝臟而死。當時林女指示她留宿道場，因方女私下外宿，林認為她「野心、欲望大，想當女王」，命令方女躺在地板，教唆許姓、林姓女三才，用力踩踏在地上痛苦哀嚎的方女，踩死對方後，還教唆一名陸籍男信徒向公安自首，宣稱情感糾葛誤殺方女。

目前林女被羈押禁見，其餘7人交保候傳，受害者也陸續通過社會局協助安置。檢警也查出，61歲的林姓女子曾經是台灣省政府約聘人員，退休後接觸到宗教社團後，才創立組織，成為信徒口中的「女聖師」。

事件曝光後，內政部昨晚緊急宣布，針對「中華白陽四貴靈寶聖道會」（現已改名為中華日行一善學會）爆出虐死信徒慘案，初步認為該教違反法令和妨害公益的情形嚴重，因而傾向不給予改善期，逕依規定撤銷登記。



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