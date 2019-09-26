恐怖人夫瞞4次婚！2女友離奇墜樓亡　她Google才知枕邊人黑暗史

圖文／鏡週刊

自稱「上帝的使者」的男子王全好6年前被控囚禁醫師娘226天，還讓對方懷孕生子，遭檢警移送法辦，最後依通姦罪判刑，震驚社會，沒想到6年後王全好又騙取一名在早餐店上班的單親媽媽小甜（化名）感情，雙方結婚半個月後，小甜也遭控制行動自由，事後在家人營救下才得以脫身，並向新北地方法院聲請家暴令及訴請撤銷婚姻關係。

日前經法院審理確認，王全好隱瞞4次婚姻紀錄，並有家暴惡行，判決婚姻無效。離奇的是，之前跟王交往的2任女友都在同一地點墜樓身亡，令人不寒而慄。

新北地方法院上週審理一起家暴案，獨自撫養稚女的小甜（化名），指控剛結婚半個月的王姓丈夫對她家暴及控制行動，且刻意隱瞞婚姻與犯罪前科，還不時以惡毒言語恐嚇、辱罵她，由於事證明確，法院判決小甜撤銷婚姻成功，並獲得30萬元賠償。

小甜驚覺，老公不只對宗教狂熱，還出言辱罵她是「魔鬼」「個性貧賤」「一個被眾人騎淫亂的女子」「下面臭臭的」，言行舉止跟剛認識時的風度翩翩判若兩人，而且只要她不順從丈夫的意思，就會遭到王恫嚇。

王全好不但怒罵她：「希望妳高速公路上，神讓妳被車撞」「必定會讓妳死於非命」「無論花多少代價，我都要妳去坐牢」等語，甚至揚言若不聽從他的話，就要傷害她及其家人，讓小甜感到莫名恐懼。

由於小甜被丈夫軟禁在家無法上班，早餐店的老闆娘因找不到小甜而起疑，遂打電話給她哥哥說：「你妹妹最近認識一個男的，上班狀況不是很正常，對方很可能是要騙她錢。」

小甜的哥哥得知後多次聯繫妹妹無著，直到她趁老公不注意時偷偷聯絡哥哥並告知住處，才在兄長協助下逃走，並到派出所報案及聲請家暴令。

逃出恐怖情人魔爪的小甜，事後調閱戶籍謄本發現，老公和她結婚前竟有4段婚姻，且生有2名子女，一度到法院提出離婚官司，後來上網又查到老公居然曾被一名醫師娘指控囚禁，該名醫師娘後來還懷孕生子，由於她對這段往事渾然不知，驚覺遭騙婚，才改向法院提出撤銷婚姻訴訟。

不過，王全好對小甜稱他沒囚禁或性侵醫師娘，都是女方親屬找媒體亂報，醫生娘後來也改口稱和王全好外遇，王最後被依妨害家庭罪嫌判刑4個月。

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