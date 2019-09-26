影／花2.9萬報名減脂營！120公斤男偷吃1根火腿　下秒被教練開除...學費全飛

▲健身房，示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

青島市22歲、體重240斤（120公斤）的小裴，為了減肥月初趕到了揚州，並花了人民幣6600元（約新台幣29000元）簽約參加為期一個月的減脂營，不料持續沒幾週，他因嘴饞偷偷吃了一根火腿，之後又擅自外出，最後被教練堅決開除，學費也全數沒收，氣得他向相關單位投訴。不過，目前經過協商後，部分學費已退還給小裴，而他也默默回去家鄉。

▲小斐偷吃1根火腿，又擅自外出，被教練開除學籍。（圖／翻攝銳視頻截圖，下同）



綜合陸媒報導，8月份小斐在網路上發現揚州一個減脂營的帳號，仔細研究後還發現上面有不少減肥成功的案例，於是他就在6日趕達揚州，並花了人民幣6600元報名簽約參加為期一個月的減肥訓練。

過大的運動量及減肥餐讓小斐極度不適，就在上週的某天跑到超市偷買一根火腿，最後被教練逮個正著，就罰他加緊訓練，不料19日，他再度擅自外出，完全違反規定，又不聽勸告，最後被教練開除，學費也不願退給他。

事後小裴不斷請求教練，但教練態度堅決，讓他氣炸說，「我大老遠從青島過來減肥，然後因為這麼芝麻大小的事，他們就把我趕出去了。」而教練對此表示，小裴頻頻犯錯，且還影響其他學員，為了達到減肥效果，所以必須嚴格處理，「以儆效尤」。

減脂營負責人則指出，像這樣犯錯中途被開除的不止一個，因為來的都是「減肥困難戶」，他們必須嚴格管束，但絕非虐待。不過，有法律界人士稱，基於減肥的目的，減脂營可以制定相關規定，用以管束和懲戒學員。但雙方訂立的合約中的條款顯失公平，也不具法律效力，不能因為學員吃火腿腸、私自外出就解除合約，還一分錢都不退。

目前，雙方經過協商，部分學費已退還給小斐，他也已經默默返回青島了。

觀看影片請點此

►刷一整排愛心，刷一整排美麗～