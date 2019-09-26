27日早上10點博士論文電子檔上線　蔡英文盼抹黑就此落幕

▲蔡英文授權國家圖書館博士論文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

國家圖書館26日表示，已收到總統府提供總統蔡英文的博士論文電子檔，27日上午10時即可開放線上看，民眾可利用「台灣碩博士論文加值系統」查詢，但必須加入會員才看得到。對此，蔡英文表示，「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗」，盼抹黑就此落幕。

蔡英文透過臉書表示，多年前在英國倫敦努力寫著博士論文時，收音機裡放的是約翰藍儂的Imagine，和席娜伊斯頓的For Your Eyes Only，那是一段很難忘的回憶，那時候自己只是普通的博士生，跟所有台灣的留學生一樣，就是趕快完成博士論文，拿到學位，盡快開啟人生後續的篇章。



蔡英文指出，作為一個博士研究生，自然必須思考怎樣的研究，才能對這個世界有所貢獻，當時的世界經濟局勢，貿易保護主義再起，非關稅的貿易障礙衝擊國際經貿秩序；而台灣以外貿為發展重心，這個議題和自己的國家息息相關，所以「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions（不公平貿易與防衛機制）」，就成為博士論文題目。



蔡英文提到，回到台灣後，有機會發揮所學，除了在大學任教，後來更參與台灣加入WTO的貿易談判團隊，博士論文也許很艱澀，當時的局勢放在現在也許難以體會，但卻是那個年代世界各國所面臨的重要課題，投入這個領域的博士研究，也成為後來參與對外談判的專業基礎。



蔡英文感嘆，當時做夢都沒有想到，有一天會成為總統，更沒想到當年在倫敦用打字機一字一字、一頁一頁敲出來的博士論文，會在現在成為焦點，甚至成為特定人士抹黑的標的，成為不斷騷擾母校的理由。



蔡英文表示，「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋」，博士學位來自於倫敦政經學院（LSE）的認定，論文也已在當年就交付學校，這些都有記錄可查，甚至，現在LSE的官網上，都還有白紙黑字的紀錄，證實博士學位。



蔡英文指出，「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗」，作為政治人物應提升台灣選舉的政治文化，而不是一起墮落沈淪，現在，將博士論文授權國家圖書館全文公開，提供大家閱覽下載，藉此鼓勵更多年輕學子投入國際貿易領域的研究與探索；另一方面也希望，「用錯假訊息抹黑我的博士論文、學歷以及我的母校的事情，可以就此結束」。



蔡英文提到，要再次謝謝母校以及指導老師Michael Elliott所提供的學術養分，也要謝謝前大法官劉鐵錚當年擔任政大法律系主任時，給了她為學校服務的機會，讓她把當年在美國、英國所學的專業和年輕學子分享，更要感謝國家圖書館的協助，讓這本論文可以被公開。



蔡英文提及，藉著這個機會，要告訴所有埋頭寫論文的年輕朋友，學術研究是一條寂寞的路，辛苦挫折一定會有，但這一切不是為了別人，是為了自己，只要願意付出，努力絕不會被抹煞，而且，至少現在不必再用打字機寫論文了。