國台辦批台港大遊行　陸委會：專制獨裁難理解「集會很平常」

▲香港歌手何韻詩支持「台港大遊行」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「台港大遊行」29日將從立法院前出發，國台辦批此活動為蔡政府介入香港的「鐵證」，必將玩火自焚。對此，陸委會26日表示，在一個民主國家裡面，集會遊行表達意見非常自然與平常，專制獨裁的中共可能很難理解，所以才會像驚弓之鳥一樣擔心，「對於遊行，政府的立場就是尊重。」

陸委會副主委陳明祺在例行記者會上指出，中華民國是民主自由的國家，對於各種依法進行的集會遊行都予以尊重，這也是政府的基本態度。

▼陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）

陳明祺還說，在一個民主國家裡面，集會遊行表達意見是非常自然與平常的，專制獨裁的中共可能很難理解，所以才會如驚弓之鳥一樣很擔心，「我們希望中共不要再杯弓蛇影，胡亂栽贓，牽強附會，此舉無助於兩岸關係的發展。」

國台辦發言人馬曉光25日談到「台港大遊行」時表示，民進黨當局和台獨勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍台亂港之心昭然若揭，「這次民進黨相關負責人再次發出這樣的鼓譟，是他們插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證，不打自招。」

馬曉光還說，「正告民進黨當局和台獨勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取栗者，必將玩火自焚。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）