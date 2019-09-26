搶集集老街銀樓金飾　2嫌台中落網20萬贓款見底…只剩1000多元

記者白珈陽／南投報導

南投縣集集鎮15日發生一起銀樓搶案，20歲許姓主嫌進入店內，佯稱要買金飾，待老闆夫婦將3兩重的金飾拿出放在桌上後，奪走金飾奔出店外，由另名20多歲陳姓男子接應逃逸。警方連日調閱路口監視器循線逮人，25日在台中將2人逮捕到案，將2人依強盜罪嫌送辦。

▲南投縣集集鎮日前銀樓遭搶，2嫌25日台中落網，集集警分局副局長陳志文出面說明。（圖／記者白珈陽翻攝）

集集警分局調查，許男和陳男在中秋節連續假期，於14日先是勘查地形，向店家誆稱要買結婚用約25萬元的金飾，但錢沒帶夠，改天再來；隔天15日，許單獨前來，再次向老闆詢問，待老闆夫婦拿出3兩重約20多萬元的金飾，要求老闆算錢時，遂奪走桌上金飾奔出店外。

許嫌跑出店外後，陳嫌原以機車接應，但老闆娘將機車拉住不讓2人離去，許、陳2人見狀乾脆丟下機車，將機車推倒後逃逸，並連繫友人開車趕來接應，老闆娘則在拉扯過程中造成手臂受傷。

警方指出，2人逃逸後，隨即成立專案小組，調閱路口監視器影像以車逮人，經過10天終於在台中將2人逮捕到案。而2人在短短10天內，將黃金變賣後的不法所得花的只剩1000多元，訊後將許、陳2嫌依強盜等罪移送南投地檢署偵辦。