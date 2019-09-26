彰銀員工笑呵呵！員工持股信託上路　一年加薪最多1.8萬

▲彰銀董事長凌忠嫄（右）與彰銀員工持股信託委員會主委凃鴻堯（左）完成簽約。（圖／彰銀提供）

記者吳靜君／台北報導

為了照顧員工，彰銀今（26）日宣布員工持股信託方案上路，由彰銀董事長凌忠嫄與該行員工持股信託委員會主委凃鴻堯完成簽約，積極為員工謀福利。

彰化銀行指出，員工持股信託方案依照員工職等、職稱訂定6類自提金額扣款標準，員工可選擇以最低自提金額或該金額2倍參加，行方會相對提撥1,000元或1,500元鼓勵員工參加。以基層員工為例，一個月最少提撥1,000元，行方也會相對提撥1,000元，當員工提撥金額達2倍，也就是2,000元的話，行方就會相對提撥最高1,500元的獎勵金，若以月薪3萬5,000元來估算，相當於加薪4.3％。

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彰化銀行表示，開辦員工持股信託後，相當員工一年可加薪1萬2,000元至1萬8,000元，相信員工可以充分感受到資方致力照顧同仁，穩固和諧勞資關係的決心。

彰銀表示，員工持股信託方案主要是希望藉由長期持有公司股票，養成同仁即是公司股東之經營夥伴意識，進而凝聚向心力提高工作績效；同時在未來屆齡退休時，又可享受長期累積及公司成長增值所帶來的財富，可說是促進勞資雙贏的絕佳制度。未來，彰銀勞資雙方將繼續齊心協力，持續提升經營績效，共謀企業永續發展。

根據了解，目前公股都陸續辦理員工信託，包含一銀、彰銀、台企銀則已經有員工持股信託、合庫則是明年上路。