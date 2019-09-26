　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國皮秒雷射台灣首場醫學研討會　在台南藝群集團總部舉行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲韓國皮秒雷射PicoLO的台灣第一場皮秒雷射研討會，由王正坤醫師主持，與會醫師們進行皮秒雷射未來研發重點與治療趨勢研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲韓國皮秒雷射PicoLO的台灣第一場皮秒雷射研討會，由王正坤醫師主持，與會醫師們進行皮秒雷射未來研發重點與治療趨勢研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

皮秒雷射與蜂巢聚焦透鏡，改善臉上黑斑與青春痘凹疤在台灣風行，歐美韓各國在台灣上市的皮秒雷射超過7家以上，韓國皮秒雷射廠商的第一場皮秒雷射醫學研討會，在台南藝群醫美集團總部舉行，由藝群醫美集團總裁王正坤醫師主持，韓國講師演講皮秒雷射，並與台灣醫師、專家進行治療與未來發展趨勢研討。

▲韓國皮秒雷射PicoLO的台灣第一場皮秒雷射研討會，由王正坤醫師主持，與會醫師們進行皮秒雷射未來研發重點與治療趨勢研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

王正坤醫師指出，眾多皮秒雷射競爭的台灣市場，最終受益者是台灣民眾，因為廠商競爭，民眾可以享受比較合理的價格。韓國講師介紹剛於台灣上市的皮秒雷射的蜂巢聚焦透鏡，是選擇採用繞射鏡片（DOE, diffractive optical elements），與微透鏡陣列鏡片（MLA, Micro Lens Array）的原理不同。繞射鏡片（DOE）的優點是能量分布比較均勻，但是能量穿透鏡片後約剩下85％的能量。微透鏡陣列鏡片（MLA）的優點是能量穿透鏡片後仍有96％的能量，但是鏡片中間能量較高，鏡片旁邊的能量較低。韓國講師並且當場示範皮秒雷射聚焦透鏡穿透皮膚的影片，經由雷射探頭距離皮膚的遠近，來調整穿透皮膚的深淺。

▲韓國皮秒雷射PicoLO的台灣第一場皮秒雷射研討會，由王正坤醫師主持，與會醫師們進行皮秒雷射未來研發重點與治療趨勢研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國皮秒雷射團隊表示，近期該公司會到中國、日本、台灣、香港、新加坡、東南亞等國舉辦醫學研討會，向全世界推廣皮秒雷射。王正坤認為，韓國廠商在提高世界競爭力的努力，是台灣醫療器材廠商應該要學習的，因為台灣仍然沒有廠商製造醫學雷射，整個醫學雷射都是歐美韓等國的天下。

王正坤醫師指出，皮秒雷射的優點是作用時間很短，減少皮膚的熱傷害，因此術後修復期較短，比較不會反黑。皮秒雷射的高功率雷射波，在很短時間內發射很強大的雷射波，可以達到很高的能量，經過聚焦透鏡再次提高雷射功率到千兆瓦特（Giga Watt）的功率，瞬間產生電漿效應，造成雷射光學爆破（LIOB），破壞真皮層病灶，產生空泡效應，可以淡化黑色素，改善春春痘凹疤等問題。

▲韓國皮秒雷射PicoLO的台灣第一場皮秒雷射研討會，由王正坤醫師主持，與會醫師們進行皮秒雷射未來研發重點與治療趨勢研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師強調，術前醫師必須事先告知患者，如果雷射能量很高，會有小傷口，或有點狀出血，大約3到7天會恢復，但是患者仍然要小心照顧傷口，防止傷口變黑，患者接受醫學美容之前，必須勤做功課，防止副作用的發生。

ET快訊
母女停車場遭兩次輾壓！2歲女童四肢變形慘死…網狂轟：都是媽媽
夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國皮秒雷射台灣首場醫學研討會　在台南藝群集團總部舉行

港生帶面罩、頭盔現身西門町　高喊「反極權」籲929上街頭撐香港

國圖收到「蔡英文博士論文電子檔」　9/27早上10點開放線上看

觀光局又改口！「買一送一」溫泉優惠10月中上路　擬住宿送免費泡湯

不捨小棒球員國道推拋錨車　魏應充贈8人座交通車：盼接棒未來

尤振仲淚訴基層悲哀後　台鐵726字最新聲明駁「絕無不公」

108課綱上路　國教署：充分準備才實施、持續投入資源

桃機推「Smart出國真輕鬆」智慧化服務　報到託運通關一路通

夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒：寧願單身

善耕365／歡迎光臨Young Coffee　年輕型失智症的家

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

韓國皮秒雷射台灣首場醫學研討會　在台南藝群集團總部舉行

港生帶面罩、頭盔現身西門町　高喊「反極權」籲929上街頭撐香港

國圖收到「蔡英文博士論文電子檔」　9/27早上10點開放線上看

觀光局又改口！「買一送一」溫泉優惠10月中上路　擬住宿送免費泡湯

不捨小棒球員國道推拋錨車　魏應充贈8人座交通車：盼接棒未來

尤振仲淚訴基層悲哀後　台鐵726字最新聲明駁「絕無不公」

108課綱上路　國教署：充分準備才實施、持續投入資源

桃機推「Smart出國真輕鬆」智慧化服務　報到託運通關一路通

夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒：寧願單身

善耕365／歡迎光臨Young Coffee　年輕型失智症的家

影／花2.9萬報名減脂營！120公斤男偷吃1根火腿　下秒被教練開除...學費全飛

不滿宋楚瑜失言閃離親民黨中央　黃珊珊觸動白橘敏感神經

土耳其伊斯坦堡規模5.7地震　居民驚逃：整座城市都在搖

臉冒痘手癢！醫揭「只有1種痘」能擠...碰了當心肌膚腫又爛

國台辦批台港大遊行　陸委會：專制獨裁難理解「集會很平常」

吳青峰新歌衝排行榜冠軍！　強碰周董神曲...驚語：我的創作像排泄物　

觀護盃／杜克洋將瓊斯單場8記三分轟炸　台銀教頭驚豔

龍劭華「男男三溫暖」放膽親密顏正國　釜山影展放映場完售！

宿舍內離奇死亡！19歲男大生「陳屍8周」臉爛飄腐臭…警開門傻眼

開箱！王金平抱「兔兔」睡　被抓包睡褲大腿處「黃黃的」

生活熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：..

夫妻小情趣！無痛存錢「爆出一桶..

高雄環保檢舉達人　7個月賺67..

宜蘭升級豪雨特報...北北基續..

回憶普悠瑪　尤振仲崩潰哭喊「連..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

發票7碼全中！她一看「20萬秒..

冷氣師傅「存款剩46」10年逆..

周四起北東變天！「下雨熱區」出..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

曾批民進黨爛到爆！館長表態挺蔡

更多熱門

相關新聞

皮膚科醫師：雷射前留意4件事

斑點、暗沉悄悄上臉怎麼辦？一白遮三醜是台灣女性根深蒂固的觀念，皮膚科醫師黃郁菁表示，「白煮蛋」般的無瑕肌膚是女生的夢想，期待肌膚亮白無斑點，除了塗抹美白產品，雷射療程也是另一種方式。

作秀要做好做滿 《偉大的秀》諷刺政治笑中帶淚

爆紅「微導面膜」幫皮膚補好菌

爆紅的「PS面膜」實測發現5細節

韓國農業高峰會　新北發表友善契作平台

關鍵字：

韓國皮秒雷射醫學研討會藝群王正坤

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜：下流不堪

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面