韓國皮秒雷射台灣首場醫學研討會　在台南藝群集團總部舉行

▲韓國皮秒雷射PicoLO的台灣第一場皮秒雷射研討會，由王正坤醫師主持，與會醫師們進行皮秒雷射未來研發重點與治療趨勢研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

皮秒雷射與蜂巢聚焦透鏡，改善臉上黑斑與青春痘凹疤在台灣風行，歐美韓各國在台灣上市的皮秒雷射超過7家以上，韓國皮秒雷射廠商的第一場皮秒雷射醫學研討會，在台南藝群醫美集團總部舉行，由藝群醫美集團總裁王正坤醫師主持，韓國講師演講皮秒雷射，並與台灣醫師、專家進行治療與未來發展趨勢研討。

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王正坤醫師指出，眾多皮秒雷射競爭的台灣市場，最終受益者是台灣民眾，因為廠商競爭，民眾可以享受比較合理的價格。韓國講師介紹剛於台灣上市的皮秒雷射的蜂巢聚焦透鏡，是選擇採用繞射鏡片（DOE, diffractive optical elements），與微透鏡陣列鏡片（MLA, Micro Lens Array）的原理不同。繞射鏡片（DOE）的優點是能量分布比較均勻，但是能量穿透鏡片後約剩下85％的能量。微透鏡陣列鏡片（MLA）的優點是能量穿透鏡片後仍有96％的能量，但是鏡片中間能量較高，鏡片旁邊的能量較低。韓國講師並且當場示範皮秒雷射聚焦透鏡穿透皮膚的影片，經由雷射探頭距離皮膚的遠近，來調整穿透皮膚的深淺。

韓國皮秒雷射團隊表示，近期該公司會到中國、日本、台灣、香港、新加坡、東南亞等國舉辦醫學研討會，向全世界推廣皮秒雷射。王正坤認為，韓國廠商在提高世界競爭力的努力，是台灣醫療器材廠商應該要學習的，因為台灣仍然沒有廠商製造醫學雷射，整個醫學雷射都是歐美韓等國的天下。

王正坤醫師指出，皮秒雷射的優點是作用時間很短，減少皮膚的熱傷害，因此術後修復期較短，比較不會反黑。皮秒雷射的高功率雷射波，在很短時間內發射很強大的雷射波，可以達到很高的能量，經過聚焦透鏡再次提高雷射功率到千兆瓦特（Giga Watt）的功率，瞬間產生電漿效應，造成雷射光學爆破（LIOB），破壞真皮層病灶，產生空泡效應，可以淡化黑色素，改善春春痘凹疤等問題。

台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師強調，術前醫師必須事先告知患者，如果雷射能量很高，會有小傷口，或有點狀出血，大約3到7天會恢復，但是患者仍然要小心照顧傷口，防止傷口變黑，患者接受醫學美容之前，必須勤做功課，防止副作用的發生。