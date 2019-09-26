郭台銘希望吳敦義盡速完成退黨　蔡沁瑜：大家好聚好散

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日再度重申，郭台銘希望大家好聚好散，事情到此為止。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘申請退出國民黨，遭國民黨中央冷處理，永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日再度重申，郭台銘強調自己已無國民黨身分，大家好聚好散，事情到此為止，也呼籲國民黨不要用黨紀來約束郭以後的言論、行為；至於會不會參選桃園立委，蔡沁瑜說，確實戶籍已遷至桃園，不過為考量整體戰略，還需要一段時間再做決定。

蔡沁瑜26日中午到桃園市八德區參加公益活動，會後接受媒體談及郭台銘得知國民黨中常會討論結果，希望慰留郭台銘，不打算處理郭的退黨申請，蔡沁瑜還原事發過程表示，郭台銘事先曾與國民黨副主席郝龍斌溝通過，希望國民黨主席吳敦義盡速完成郭台銘退黨程序，郝龍斌幫忙轉達後，吳敦義有答應郝龍斌會在25日中常會做處理，但後來發生這樣的情況，其實郭台銘會覺得吳敦義是言而無信的，事後很遺憾也很無奈。

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜透露，自己已將戶籍遷到桃園市八德區，是否參選立委還需看整體戰略考量。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡沁瑜指出，郭台銘希望大家好聚好散，事情就到此為止，郭台銘以後的言論與行為都跟國民黨無關，呼籲國民黨不該用黨紀來約束郭未來的行為，郭台銘也強調，他已經完全沒有國民黨員的身分。

媒體形容會不會覺得國民黨好像「恐怖情人」？蔡沁瑜笑說，郭辦不想用「恐怖情人」來形容，希望大家好聚好散，一切到此為止，不要再有所瓜葛，郭台銘嚴正聲明，郭日後的行徑，國民黨不要再用黨紀箝制，他現在就是無黨一身輕。

國民黨有立委不滿郭陣營持續透過幕僚放話？蔡沁瑜則駁斥，幕僚從頭到尾都沒有放過話，郭辦態度始終都在澄清，對於這些事情，希望是如過往雲煙、到此為止，郭台銘講得很清楚，已經對國民黨一無所求，過去的事情就讓它過去，從現在開始沒有瓜葛，也希望外界對這些傳言到此為止。

此外，針對媒體關心蔡沁瑜是否可能參選桃園市八德選區立委選舉？蔡沁瑜強調，她個人戶籍確實已經遷到桃園八德，郭台銘雖已不參加總統選舉，但在國會這個區塊會加倍努力，基於她個人考量，則是要看整體戰略考量，是否要投入立委選舉還沒有這麼快做決定。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃機推「Smart出國真輕鬆」智慧化服務 報到託運通關一路通

►尾隨網咖辣妹如廁 色男從隔板下方偷拍被活逮

►世台商聯合總會年會開幕 蔡英文：籲請台商回流投資台灣