　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

郭台銘希望吳敦義盡速完成退黨　蔡沁瑜：大家好聚好散

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日再度重申，郭台銘希望大家好聚好散，事情到此為止。（圖／記者沈繼昌攝）

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日再度重申，郭台銘希望大家好聚好散，事情到此為止。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘申請退出國民黨，遭國民黨中央冷處理，永齡基金會副執行長蔡沁瑜26日再度重申，郭台銘強調自己已無國民黨身分，大家好聚好散，事情到此為止，也呼籲國民黨不要用黨紀來約束郭以後的言論、行為；至於會不會參選桃園立委，蔡沁瑜說，確實戶籍已遷至桃園，不過為考量整體戰略，還需要一段時間再做決定。

蔡沁瑜26日中午到桃園市八德區參加公益活動，會後接受媒體談及郭台銘得知國民黨中常會討論結果，希望慰留郭台銘，不打算處理郭的退黨申請，蔡沁瑜還原事發過程表示，郭台銘事先曾與國民黨副主席郝龍斌溝通過，希望國民黨主席吳敦義盡速完成郭台銘退黨程序，郝龍斌幫忙轉達後，吳敦義有答應郝龍斌會在25日中常會做處理，但後來發生這樣的情況，其實郭台銘會覺得吳敦義是言而無信的，事後很遺憾也很無奈。

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜透露，自己已將戶籍遷到桃園市八德區，是否參選立委還需看整體戰略考量。（圖／記者沈繼昌攝）

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜透露，自己已將戶籍遷到桃園市八德區，是否參選立委還需看整體戰略考量。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡沁瑜指出，郭台銘希望大家好聚好散，事情就到此為止，郭台銘以後的言論與行為都跟國民黨無關，呼籲國民黨不該用黨紀來約束郭未來的行為，郭台銘也強調，他已經完全沒有國民黨員的身分。

媒體形容會不會覺得國民黨好像「恐怖情人」？蔡沁瑜笑說，郭辦不想用「恐怖情人」來形容，希望大家好聚好散，一切到此為止，不要再有所瓜葛，郭台銘嚴正聲明，郭日後的行徑，國民黨不要再用黨紀箝制，他現在就是無黨一身輕。

國民黨有立委不滿郭陣營持續透過幕僚放話？蔡沁瑜則駁斥，幕僚從頭到尾都沒有放過話，郭辦態度始終都在澄清，對於這些事情，希望是如過往雲煙、到此為止，郭台銘講得很清楚，已經對國民黨一無所求，過去的事情就讓它過去，從現在開始沒有瓜葛，也希望外界對這些傳言到此為止。

此外，針對媒體關心蔡沁瑜是否可能參選桃園市八德選區立委選舉？蔡沁瑜強調，她個人戶籍確實已經遷到桃園八德，郭台銘雖已不參加總統選舉，但在國會這個區塊會加倍努力，基於她個人考量，則是要看整體戰略考量，是否要投入立委選舉還沒有這麼快做決定。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃機推「Smart出國真輕鬆」智慧化服務　報到託運通關一路通

►尾隨網咖辣妹如廁　色男從隔板下方偷拍被活逮

►世台商聯合總會年會開幕　蔡英文：籲請台商回流投資台灣

ET快訊
母女停車場遭兩次輾壓！2歲女童四肢變形慘死…網狂轟：都是媽媽
夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮國慶日返鄉專車30日開放訂票　在地工作者同享優惠

郭台銘希望吳敦義盡速完成退黨　蔡沁瑜：大家好聚好散

台南「2019金牌音樂趴」　安平警將執行交通疏導管制

民調獲獎面向最多！　徐榛蔚：感謝傅崐萁9年根基榮耀獻給鄉親

花蓮曼波園區花海入眼簾　29日音樂會請帶野餐墊賞花賞月

國慶搶商機！花蓮斥資千萬打造夜花園　金針花季延至10月中

詐騙集團企圖摔毀工具滅證　警及時阻攔保全物證16人送辦

50輛捷安特排排放！迅達電梯動員組裝...贈「台北家扶基金會」為弱勢童送暖

宜蘭之光！冬山素馨茶　進軍日本「台灣觀光文化物產展」

斯洛伐克最年輕省長VS最年輕市長林智堅　兩人相見歡

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

花蓮國慶日返鄉專車30日開放訂票　在地工作者同享優惠

郭台銘希望吳敦義盡速完成退黨　蔡沁瑜：大家好聚好散

台南「2019金牌音樂趴」　安平警將執行交通疏導管制

民調獲獎面向最多！　徐榛蔚：感謝傅崐萁9年根基榮耀獻給鄉親

花蓮曼波園區花海入眼簾　29日音樂會請帶野餐墊賞花賞月

國慶搶商機！花蓮斥資千萬打造夜花園　金針花季延至10月中

詐騙集團企圖摔毀工具滅證　警及時阻攔保全物證16人送辦

50輛捷安特排排放！迅達電梯動員組裝...贈「台北家扶基金會」為弱勢童送暖

宜蘭之光！冬山素馨茶　進軍日本「台灣觀光文化物產展」

斯洛伐克最年輕省長VS最年輕市長林智堅　兩人相見歡

影／花2.9萬報名減脂營！120公斤男偷吃1根火腿　下秒被教練開除...學費全飛

不滿宋楚瑜失言閃離親民黨中央　黃珊珊觸動白橘敏感神經

土耳其伊斯坦堡規模5.7地震　居民驚逃：整座城市都在搖

臉冒痘手癢！醫揭「只有1種痘」能擠...碰了當心肌膚腫又爛

國台辦批台港大遊行　陸委會：專制獨裁難理解「集會很平常」

吳青峰新歌衝排行榜冠軍！　強碰周董神曲...驚語：我的創作像排泄物　

觀護盃／杜克洋將瓊斯單場8記三分轟炸　台銀教頭驚豔

龍劭華「男男三溫暖」放膽親密顏正國　釜山影展放映場完售！

宿舍內離奇死亡！19歲男大生「陳屍8周」臉爛飄腐臭…警開門傻眼

開箱！王金平抱「兔兔」睡　被抓包睡褲大腿處「黃黃的」

地方熱門新聞

100名藝人為公益開打　3張發..

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

2019國慶晚會144條環遊台..

郭台銘退黨遭冷處理　蔡：好聚好..

學校旁娃娃機放按摩棒　苗縣府：..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

台大男921衝回南投！返校精神..

國民黨桃市黨部主委　傳將易人

上市公司副總退休　利用雲端大數..

統一獅董座凃忠正談企業創新

北部本土屈公病疫情不斷

國慶晚會首度移師桃園　開放索票

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

更多熱門

相關新聞

韓當選柯P要吃安眠藥　周錫瑋：柯是不厚道小丑

台北市長柯文哲接受電視專訪時提到，若高雄市長韓國瑜在2020大選當選總統，他要吃安眠藥。對此，前新北市長周錫瑋回酸，柯文哲是不厚道的小丑。

俄羅斯插畫家卡佳　特製警示圖獻台

沈富雄：國會席次最好結局是出現好的關鍵小黨

韓國瑜選總統動機！「政策、補助、祝福」感受不到

韓朱配？張善政：若朱立倫民調高就優先考慮

關鍵字：

郭台銘退黨蔡沁瑜2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜：下流不堪

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面