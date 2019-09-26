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9大資產管理公司符合深耕計畫　最多可獲得2項優惠

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▲金管會今天公布9大資產管理公司符合深耕計畫，可優惠加速發展境外基金。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會今天公布9大資產管理公司符合深耕計畫，即可享有1至2項優惠加速發展境外基金。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展資產管理市場，金管會今（26）日公布「鼓勵境外基金深耕計畫」名單，認可聯博、安聯、施羅德、景順、瑞銀、摩根、富達、富蘭克林及NNIP等9家資產管理集團，其中新進榜單的是景順、野村投信總代理的NNIP，以上投信自10月起至2020年9月底可享有1至2項優惠措施。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，9集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在台投資」，面向二「增加我國資產管理規模」的相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才的培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的評估指標。

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舉例來說，聯博及摩根資產管理集團培訓其在台據點臺灣員工，派赴境外基金機構工作；安聯及施羅德資產管理集團協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、瑞銀、富達、富蘭克林及NNIP資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作。

聯博、安聯及景順資產管理集團分別在台灣設置區域性的基金服務機構；景順及瑞銀資產管理集團的境外基金與銷售機構合作辦理推廣活動時，而銷售獎勵金的計算基礎是採「基金規模（AUM）」計算；富蘭克林資產管理集團在台灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

蔡麗玲指出，聯博資產管理集團符合6項評估指標，安聯、施羅德、景順及瑞銀資產管理集團分別符合5項評估指標，該5集團可適用2項優惠措施，聯博、安聯、施羅德及景順資產管理集團得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金。

聯博資產管理集團境外基金申請案得加速審核；安聯及瑞銀資產管理集團其總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔；施羅德、景順及瑞銀資產管理集團的單一境外基金，投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40%。

摩根、富達、富蘭克林及NNIP資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該4集團得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；該9集團於台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70%。另外，上述業者優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至明年9月30日止。

蔡麗玲說，去年符合深耕計畫的有7家，包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達以及富蘭克林，今年則有9家符合計畫，其中景順、野村投信總代理的NNIP是新進榜單，未來將持續推動並鼓勵境外基金業者，依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者的資源，增進台灣資產管理產業的整體競爭力。

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