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報復私房A片被拿去秀　辣手小三剪掉男友GG 判刑13年

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▲剪刀將男友的GGG「切切」的布拉提妮。小圖是她行兇時使用園藝剪刀。(圖／翻攝自布宜諾斯艾利斯時報)

剪刀將男友的GGG「切切」的布拉提妮。小圖是她行兇時使用的園藝剪刀。(圖／翻攝自布宜諾斯艾利斯時報)

國際中心／綜合報導

阿根廷一名小三因為不滿男友把兩人之間的「私房A片」拿去跟好友分享，憤而用園藝的剪刀將男友的GG剪下來。

28歲的布蘭達․布拉提妮(Brenda Barattini)被控謀殺音家男友費南德茲(Sergio Fernandez)未遂。科多瓦(Cordoba)地方法院的陪審團周三(25日)一致裁定布拉提妮罪名成立，3名審判法官決定判處她有期徒刑13年。

此案發生在去年11月。受害人費南德茲本身已有妻室，布拉提妮是他的小三。案發當晚，布拉提妮把男友帶進自己的公寓，然後用眼罩蒙住他的雙眼，說要給他一個「驚喜」，接著又建議要玩「綑綁遊戲」，被費爾德茲拒絕了，於是她開始為他口交。

本來爽翻天的費爾德茲突然感覺有異。他說：「我突然感到不對勁，我發現她要殺我！」接著，他大聲呼救。鄰居聽到叫喊聲後報警，終於將他救出。

費南德茲百分之九十的GG連同睪丸一起被剪掉，慘遭閹割，他在醫院裡昏迷了8天。他說，如今他的「男子氣概」已完全走樣，甚至半夜會突然驚醒、失眠，恐懼女人會在跟他發生性行為時殺死他。

檢方指出，整起事件都是預謀犯案，布拉提妮甚至事先上網搜尋了「如何切切生殖器」的關鍵字，日記裡也清楚寫著規畫好的犯案細節。

布拉提妮在法庭上承認這起攻擊是有預謀的，但無意殺死他，目的只是為了報復對方的背叛。她為自己辯護說，這全都是因為費南德茲把他們之間的「私房A片」拿去給一群好友(四男四女)「鑑賞」、「打分數」。

她說：「他只是把我當作拿來炫耀的戰利品、砲友。他侵犯了我的隱私、我的生活和事業。一切都被他毀了。」 預料布拉提妮未來會提出上訴。

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關鍵字：

Brenda Barattini私房A片

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