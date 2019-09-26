銀行公會改選理監事　台銀董座呂桔誠連任理事長

▲銀行公會理事長呂桔誠。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

銀行公會今（26）日舉行會員代表大會，選出第13屆理事長、監事，隨後舉行理監事會議，選出7席常務理事，公股銀行占6席、民營銀行1席，並推選理事長由台銀董事長呂桔誠連任。

銀行公會今日舉行第13屆理監事改選，選出33名理事、7席常務理事以及11席監事。而7席常務理事包含呂桔誠、合庫董事長雷仲達、兆豐銀董事長張兆順、一銀董事長廖燦昌、土銀董事長黃伯川、華南銀董事長張雲鵬、以及國泰金總經理李長庚，而李長庚是唯一的民營代表的常務理事，呂桔誠連任理事長。

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展望未來，呂桔誠表示，有一項很重要的工作是銀行公會必須落實的，就是強化會員銀行的資安聯防機制，為提升會員銀行的資訊安全集體防護能力，公會將朝向三大方向努力：

一，強化會員資安風險意識，這風險意識須通過宣導教育訓練等來強化。

二，建立資安訊息分享平台，讓會員之間可以分享資安的訊息，將由電子化委員會來規劃處理。

三，因為資安防護能力有差異，所以呂桔誠希望會員之間防護能力共同成長，規劃成立CSIRT(電腦安全事件反應小組)的輔導小組，協助銀行總體資安防護能量，落實銀行間的資訊聯防機制。

至於，外界關心，銀行如何落實理專的自律以及未來純網銀是否會成為銀行公會的一員，呂桔誠表示，銀行公會已經將修正的理專自律規範，金管會已經同意備查；至於3家純網銀也即將在明年開業，呂桔誠表示，歡迎純網銀的加入。