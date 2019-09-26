港生帶面罩、頭盔現身西門町　高喊「反極權」籲929上街頭撐香港

▲港生發起「full gear」西門町行動。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

香港的反送中抗爭已經持續一百多天，台灣學生聯合會等團體也發起「台港大遊行—撐港反極權」行動將在本週日（29日）登場。香港學生kappa指出，在香港情況愈來愈嚴峻下，我們也希望台灣可以與港同行，再次呼籲台灣民眾出席929遊行，和全球一起撐香港，反極權。

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「929台港大遊行－撐港反極權」活動由台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會與台灣青年民主協會共同發起，在遊行前夕，4個團體今（26日）在人潮眾多的西門町以「full gear」（即全副武裝著面罩、眼罩、頭盔）之形式，舉牌宣傳929台港大遊行、呼口號、每半小時唱《願榮光歸香港》。

▲香港學生kappa。（圖／記者崔至雲攝）

Kappa表示，香港的反送中抗爭已經持續一百多天，縱然林鄭月娥已經撤回草案，但制度上問題遠遠還沒解決，加上同伴的死亡，香港距離革命成功還有遙遠。同時她也表示，我們一群在台港人，不論是因求學、工作等原因，現在未能參與香港現場的抗爭，只能隔空聲援家鄉。

此外，Kappa也指出，很慶幸現在身處台灣這片民主的土地上，開學後陸續有港生在表達訴求時受到襲擊，包括她本人前天在文化大學所遇到的衝突。同時她也感謝台灣各界的聲援，包括蔡總統在今天對香港學生表達關切。

▲港生今天在人潮眾多的西門町以「full gear」之形式，舉牌宣傳9292台港大遊行。（圖／記者崔至雲攝）

最後，Kappa也呼籲台灣民眾出席九二九遊行，和全球一起撐香港、反極權，也希望台灣政府可以回應大會訴求，設立明確庇護機制，讓香港人在危難之際尚有可退守之地，在香港情況愈來愈嚴峻下，寄望台灣可以與港同行。現場也不時有香港遊客對於活動給予歡呼與支持。

