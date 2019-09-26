美航母南海遭陸軍艦包圍？ 任國強：在大陸喜慶日搞小動作

▲大陸國防部發言人 任國強。（圖／翻攝大陸國防部）

記者任以芳／北京報導

近日，有外國軍事迷發現，美國海軍里根號航母的衛星照片顯示，正在一路南下，9月23日通過巴士海峽駛入南海區域。對此，大陸國防部發言人任國強表示，「一些國家的軍艦喜歡在大陸的喜慶日子在周邊搞一些小動作。」

今天（26日）大陸國防部招開例行記者會，有記者提問，「美國航母目前正在南海周邊活動，對此有何評論？」任國強表示：「一些國家的軍艦喜歡在大陸的喜慶日子在周邊搞一些小動作，這裡我要強調，任何小動作都影響不了大陸軍隊大發展。」

近年，美國航母多次行駛南海，造成中美關係在該海域緊張對立。近期美國里根號航母在南海航行，根據陸媒報導，解放軍也出動包圍，美國航母周圍出現不少疑似大陸的軍艦船隻。對此，任國強說，「美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，我們對此堅決反對。要求美方切實尊重各國安全關切，為南海和平穩定貢獻正能量，大陸軍隊將堅定捍衛國家主權和安全。」

此外，根據外媒報道，伊朗外交部長證實，大陸、伊朗、俄羅斯三國計劃在印度洋北部和阿曼灣舉行聯合海軍演習。這也是三國首次聯合軍演，尤其演習地點確定在阿曼灣，被外界解讀有特殊政治意義。對此，任國強沒有正面回應，他表示「目前還沒有需要發佈的信息，大陸軍隊始終和各國保持正常的軍事交流合作。」