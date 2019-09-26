台南「2019金牌音樂趴」　安平警將執行交通疏導管制

▲「2019金牌音樂趴」將在台南市政府永華市政中心西側廣場及南島路舉行，預計約萬餘人參加，會場重要聯外路段，市警四分局將進行交通疏導管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019金牌音樂趴」將在台南舉辦，9月28日16時至22時，在台南市政府永華市政中心西側廣場及南島路舉行大型群聚活動，預計約萬餘人參加，會場臨近中華西路、永華路、建平路、南島路等，均為安平區重要聯外路段，台南市警四分局將進行交通疏導管制。

市警四分局指出，建平路至西南榕大道之南島路段，於28日下午3時至晚上10時30分實施全向封閉管制，除工作人員車輛外，禁制其他車輛進入。前往或離場民眾可搭乘大眾運輸車輛，於永華路段（永華路與建平路口南台別院對面）、永華市政中心府前路站、建平路228公園等處公車站、永華市政中心府前路高鐵接駁站及於晚上9時至10時30分在西南榕大道設置計程車排班站，供民眾搭乘；同時規劃建平16街（建平16街與府前四街口）、建平路段（建平15街、12街與建平路口）、市府周邊（府前路、東西南榕大道）、中華西路段（國民運動中心旁）、永華路段（燦坤店）等停車場處，供民眾車輛停放。

安平為觀光旅遊聖地之一，且適逢假日，往來車輛、人潮勢必眾多，為因應可能產生之交通壅塞問題，市警四分局28日下午2時至晚上11時止，針對會場周遭中華西路、永華路、建平路、南島路等路段各重要路口，派遣員警及義交加強交通疏導管制工作，於尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞，請用路人確實遵守配合交通號誌、牌面指示及員警指揮，以維護參加活動民眾安全及確保用路人通行之權益。

市警四分局長蔡進閱表示，為避免大型群聚活動因大量人潮聚集，場地設施不周延或秩序混亂等原因導致民眾傷亡，已針對這次大型活動之安全管理，輔導主辦單位確實遵守「台南市辦理大型群聚活動安全管理要點」規範，確保活動順利及安全。另為避免交通壅塞，請參加活動民眾宜搭乘大眾運輸接駁車前往會場，當日出入安平區之民眾宜斟酌外出時間，提早出發或另擇替代路線，以確保行車安全並節省您寶貴的時間。