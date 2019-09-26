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衣櫃可抗壓20噸！台日合推防災商品認證　關鍵時刻保性命

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▲▼為強化防災意識與相關商品，台灣民間首度針對防災商品發給認證與推薦。 （圖／台灣防災產業協會提供）

▲為強化防災意識與相關商品，台灣民間首度針對防災商品發給認證與推薦。 （圖／台灣防災產業協會提供）

記者陳家祥／台北報導

規模7.3的921大地震令許多人餘悸猶存，但台灣民眾的災害意識與應變手段，普遍仍相當不足。25日民間防災團體、「台灣防災產業協會」首度進行防災商品認證與推薦。防災專家、交通大學土木系副教授單信瑜表示，希望藉由這一小步，加速台灣廠商防災產品的研發與製造，並提升政府和民眾對防災產品的信心與採購行動。

發起「首都圈議員防災問政聯盟」的台北市議員阮昭雄也出席該活動，並表示此次創台灣首例頒發防災產品認證是非常重要的防災準備，期待日方能多給予指導，藉此契機，希望未來能營造出台灣的防災產業鍊。

單信瑜說，台灣和日本同在全球災害脆弱度最高的國家之列，然而，在921地震過後的20年，「台灣政府和民眾防災意識普遍低落，並不曉得有什麼作為來保護自己」，當台灣人到日本觀光，賣場中常常看到很多防災商品專區，大部份的人走過去都不會停留，目標都還是藥妝店。

單信瑜進一步指出，「為預防大地震災害，一般民眾不知道用防災產品固定傢俱，也不知道儲備防災食品，更不知道要準備防災包」。單表示，此次的認證和靜岡縣防災商品促進會合作，希望在引進日本防災食品之外，也透過對這些產品的認識，民眾能夠認識災害並知道如何為災害做好準備。

▲▼為強化防災意識與相關商品，台灣民間首度針對防災商品發給認證與推薦。 （圖／台灣防災產業協會提供）

▲獲得第1號防災產品認證的地震避難安全衣櫃，可抗壓達20噸。 （圖／台灣防災產業協會提供）

地震之外，台灣也容易遭受風災、水災和土石流等複合型災害，各個國際市場上的防災商品五花八門，台灣產業有極強的研發與製造能力，卻從來沒有相關商品的認證，防災商品市場潛力大卻從未被開發。

獲得「台灣防災產業協會」第一號防災產品認證的，是台灣本土廠商、安心防災科技公司設計製造並取得專利、可抗壓20噸的「地震避難安全衣櫃」；第二號和第三號證書則分別頒發給日本靜岡縣防災企業所製造、由台灣公司代理的防災食品「雞翅玄米粥和罐頭麵包」。
 

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