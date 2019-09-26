4款「洲際核武」壓軸北京大閱兵　東風-41最受矚目

▲東風-41洲際彈道飛彈。（圖／翻攝自大陸網站）



記者林彥臣／綜合報導

大陸建政70周年北京大閱兵，已經進入最後倒數階段，根據目前的彩排順序，4款洲際戰略核武，包括巨浪-2潛射洲際飛彈、東風-5B/C洲際飛彈、東風-31AG洲際飛彈、東風-41洲際飛彈，將會壓軸登場，向全世界展現武器裝備與背後的軍事工業實力。

據日前大陸國務院公布，相較建政50周年、60周年閱兵，今年活動規模會更盛大，將有更多的武器裝備首次亮相，其中最受矚目的火箭軍部隊，東風-41型（DF-41）洲際彈道飛彈都可能首度亮相，也被視為是最厲害的武器。

東風-41是大陸第四代戰略核武器，是大陸自主研發的一種固體燃料機動型飛彈，重55噸，長19米，可攜帶十多枚分導式彈頭，最大射程達14,000公里，幾乎可以打擊地球上任何一個目標。

除了東風-41之外，閱兵還將展示東風-31AG洲際飛彈、巨浪-2洲際潛射彈道飛彈、東風-5B等戰略洲際核武。

▲東風-31AG洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）



東風-31AG洲際飛彈，可攜帶5至6枚核彈頭，射程介於12,000至13,000公里之間，可覆蓋大部分北美地區，且更具機動性。

▲巨浪-2洲際潛射彈道飛彈。（圖／翻攝自鼎盛軍事）



巨浪-2 洲際潛射彈道飛彈，是中國第二代洲際潛射彈道飛彈，設計為三段固體燃料推進火箭，最大射程7,400至9,000公里，可攜帶單個或3至6個核彈頭，將部署在094型核潛艦上，每艘可搭載12枚。

▲東風-5B洲際飛彈。（圖／翻攝自新華社）



東風-5B洲際飛彈能夠攜帶3至5枚分導式核彈頭，和東風-41不同，東風-5B采用的是兩級式液態燃料火箭，能夠攜帶10枚分導式核彈頭，體型巨大，只能藉由發射井來發射，雖然總體分析來看，東風-41更為先進，戰略威懾能力更大，但是東風-5仍然憑借龐大體型，強大的殺傷力和突防能力而受到青睞。