民調獲獎面向最多！　徐榛蔚：感謝傅崐萁9年根基榮耀獻給鄉親

▲▼花蓮縣在首長滿意度、幸福感等多項評比中，為16縣市中獲獎面向最多的縣市，獲頒贈「縣市長滿意度金獎」獎狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界新聞傳播協會最新民調出爐！花蓮縣在首長滿意度、幸福感等多項評比中，為16縣市中獲獎面向最多的縣市，獲得縣民高度肯定。25日縣長徐榛蔚在前縣長傅崐萁的陪同下出席「榮耀花蓮頒獎記者會」，與縣府團隊出席受獎，徐榛蔚將這份榮耀獻給花蓮全體鄉親，未來仍與大家攜手合作，將花蓮打造為台灣的幸福城市。

徐榛蔚指出，感謝傅前縣長在九年來縣政的穩固打底，花蓮的教育無論向下扎根、向上延伸、拔越卓堅，縣府將有限的資源發揮最大的效益，多數預算投入至教育政策，尤其積極推動的科技教育，希冀與世界接軌，掌握AI、程式語言與大數據的產業趨勢，進而提升國家競爭力，讓孩子留在花蓮，不需要再為了謀生求職而離鄉背井。

她也說，花蓮縣是觀光、農業的大縣，也是主要的經濟指標，近年來縣府極力推動部落、農村小旅行，皆希望外來遊客走進花蓮繁榮經濟。同時有賴警察局及消防局努力下，治安及消防全國評比連年奪得優等，警消特搜的能力更是台灣首屈一指，除了讓商家更安心做生意，也讓人民生活更安全。

徐榛蔚在前縣長傅崐萁的陪同下出席「榮耀花蓮頒獎記者會」。

前縣長傅崐萁表示，為民服務的工作是重要的良心事業，對於徐縣長為了縣政公務忙得焦頭爛額更是心疼，他說，認真的女人最美麗，徐縣長每日早出晚歸，回到家後凌晨仍要審閱公文，思考花蓮能夠向中央爭取之補助。過去九年他為鄉親服務，年年還債，相信未來徐縣長也能秉持，也把所有社會福利、基礎建設、所有政策做得更好。

台灣世界新聞傳播協會民調中，花蓮縣得到7個面向的高分，會中，由艾普羅民意調查股份有限公司總經理李大為頒贈「縣市長滿意度金獎」獎狀予徐縣長之外，也頒贈另外6項面向獎狀予縣府各一級首長。

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司進行「《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查」，並在9月19日公布評比結果。本次民調共有8個面向，每個面向再區分為6都與16縣市2組，6都組取前3名、16縣市組取前7名。花蓮縣在縣市長、治安、經濟、環境保護、醫療衛生、社會福利、幸福感等面向均上榜，是16縣市中獲獎面向最多的縣市。