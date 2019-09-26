影／尾隨短裙正妹回家！色狼在樓梯間「狂摸胸＋抓下體」...7秒後逃離

記者邱茀濱／綜合報導

廣東省汕頭市一名男子25日尾隨一名年輕短裙正妹回家，還跟著對方上去公寓，最後就在樓梯間伸出狼爪，從後方環抱她，更對她襲胸猥褻。而這名女子則奮力抵抗，重心不穩跌倒在地，期間只能靠著雙腳不斷踹對方，最後男子趕緊逃離現場，過程全被監視器錄了下來。目前，色狼已被拘捕，但警方拒絕透露男子身份。

▲短裙正妹遭色狼襲胸。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）



曝光的影片顯示，這名短裙馬尾正妹25日回公寓上樓時，被一名身穿白色上衣的色狼尾隨，期間她疑似覺得有異狀，不時回頭查看對方，最後就在樓梯間轉角口，被對方從後方襲胸，她拼命抵抗重心不穩倒地後，色狼更對她上下其手肆意撫摸，她只能不斷出腳，掙扎的過程鞋子還飛出去，對方這時才趕緊離開現場。





據金平區東墩派出所的警員26日稱，這名色狼已被逮捕，案件還在偵查中，但不便透露他的身分。對此，大批網友紛紛留言表示，「這種情況女孩子要如何保護好自己？？這位男性應該接受監獄的再教育才對」、「他X的女生保護自己有用嗎。男的能不能管住自己」、「女孩子怎麼保護自己，請把所有男人都切了然後注射雌性激素」。

還有網友怒嗆「抓住直接閹割」、「希望引進化學閹割與電子鐐銬吧」、「居民樓都這麼瘋狂，太氣人了」、「就是判的不夠重！能不能修改下法律」、「看的頭皮發麻」、「這女孩得多害怕」、「就為了摸一下B！這個死變態」、「這個膽子有點大啊」。

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