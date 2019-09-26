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富邦人壽投資國外股票有2大缺失　金管會開罰240萬

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▲▼ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦人壽辦理國外股權投資有2大缺失，遭金管會開罰240萬元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（26）日公布最新裁罰案，去年對富邦金辦理一般業務檢查時，發現投資前評估有欠詳實、投資後管理有欠妥當等2大缺失，違反保險相關法令，依法開罰240萬元。

金管會經查富邦人壽辦理國外股權投資，發現有2大缺失，首先是投資前評估有欠詳實，例如買進分析報告缺乏對投資標的整體現金流量的分析、推薦買進理由不充分，以及未留存內部投資會議決議。

再者是投資後管理有欠妥當，包括未就發行者發生重大市場負面訊息時，妥適分析並留存紀錄、評估報告未檢附投資標的等最近財務狀況、對投資標的發生重大信用風險事件，未通報或通報內容未詳述可能的風險，相關風險管控作業有欠妥當。

舉例來說，投資標的傳出財務狀況有問題，卻沒有通報，及時讓公司知道事情的嚴重性，或是證交所公告後，但公司通報不詳實，甚至出現未通報的狀況，或是通報只有簡單說明，卻沒有評估對公司的風險情況，因而沒辦法做出正確的判斷。

金管會保險局副局長王麗惠表示，這次依法開罰240萬元，主要是程序上欠詳實，顯現內控制度的設計有欠周延，因此認為有重大缺失，希望制度上能夠再強化，其中單是通報內容未詳述可能的風險就罰了60萬元，其餘則因內控上有缺失，處以180萬元罰鍰。

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