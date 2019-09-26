花蓮曼波園區花海入眼簾　29日音樂會請帶野餐墊賞花賞月

▲▼園區規劃洄游賞花步徑，漫遊花海當中宛如海洋迷宮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年7月至9月是花蓮旅遊旺季，舉世聞名的七星潭更是旅客首選之觀光景點之一，9月29日星期日下午4時至6時，七星潭曼波園區舉辦「2019曼波花海野餐音樂會」，邀請大家賞花、採種子及野餐，一同參與大自然的秋季禮讚！

花蓮縣政府邀請在地地景藝術規劃師融合生態多樣性植栽設計，於四八高地打造曼波園區景觀花海，規劃洄游賞花步徑，漫遊花海當中宛如海洋迷宮，園區內景觀植栽配置種類多達30種，別於以往選用單一花種，從入口到觀海平台有不同層次的花卉若隱若現，種植黃波斯菊、百日草、青葙及多年生植物種植。

園區內設置首座霧雕地景藝術，向太平洋借景，將水過濾後轉換為霧漫出，讓民眾身在其中宛如仙境，幸運的話還能看到陽光透過霧雕折射出的彩虹，園區內微氣候提供生態水源，園區內常見昆蟲、蝸牛、蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂及環頸雉等鳥類到此沐浴及覓食，不灑除草劑讓百花百草與百物共生，讓遊客享受更愉悅的自然生命體驗及拍照樂趣。秋天是花開花謝收穫的季節，花蓮縣長徐榛蔚歡迎大家到曼波園區賞花及採集種子，體會大自然的生命教育，讓生命生生不息永續循環。

今年花季直到9月秋收季節開花結果，下一波七星潭花海預計於2020農曆新年與大家相見，為鼓勵縣民及遊客欣賞自然美景，徐榛蔚親自挑選音樂會場地，以曼波園區草地作為舞台，花海自然景觀為背景，希望透過自然人文景觀結合藝文音樂及主題性野餐方式，由花蓮縣文化局辦理野餐音樂會，落實生活藝術化、藝術生活化。

▲陽光透過霧雕折射出彩虹。

音樂會邀請在地永遠在一起樂團、沈廷憲 （吉他彈唱） 、王亭潔 （長笛／木笛演奏）、5566樂團、憶難忘金曲樂團及小紅帽與大野狼表演樂團等，樂器伴著人聲，展現花蓮單純清脆悅耳的美妙音樂，歡迎大家帶著野餐墊一起同樂。

為鼓勵民眾參與藝文活動欣賞美麗花海，辦理「花仙子選拔活動」，由全民參與無參加條件限制，即日起至9月30日止，歡迎來七星潭曼波園區拍照打卡展現自信分享花蓮美景，並傳送相片一張，註明姓名、連絡電話及住址，至文化局表演藝術科信箱：yu1122@mail.hccc.gov.tw游小姐收，聯絡電話：03-8227121分機134。將建置票選按讚活動表單，於10月1日起至10月30日止，歡迎至「花蓮藝文漫遊」臉書粉絲團投票按讚，讚數最多前10名將獲得獎狀乙幀及精美禮品。