尤振仲淚訴基層悲哀後　台鐵726字最新聲明駁「絕無不公」

▲台鐵司機員尤振仲首度出面。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪翻車將近1周年，司機員尤振仲案26日首度召開記者會，痛批台鐵第一時間惡意欺騙，這就是基層的悲哀，講到激動之處更崩潰痛哭。台鐵18時透過新聞稿回應，相關事證均依調查需要充分提供，並無隱瞞，且已針對相關主管及人員計31位（含3位歷任首長）先行依規懲處，並無對基層同仁不公，將持續落實1至4級檢修保養作業，要求「車輛不安全絕對不上線」。

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▲普悠瑪翻覆意外奪走18條性命，至今仍是許多家屬心中的痛。（圖／記者游芳男翻攝）

以下為台鐵聲明全文：

1021普悠瑪列車事故發生後，行政院即成立「1021鐵路事故行政調查小組」，宜蘭地方檢察署也隨後啟動「台鐵6432次普悠瑪自強號列車發生行車事故案」偵查，檢、廉、調單位調取本案相關文件資料計1066件，及經正式文書傳喚、通知到案訊問者計405人次；後續監察院亦對「台鐵6432次普悠瑪列車新馬站內正線出軌事故」展開調查，先後辦理現場履勘2次及約詢4次計68人次；台鐵局為受調查單位均全力配合調查。另本案目前已列為國家運輸安全調查委員會鐵道事故補強調查案，後續並將全力配合調查。以上相關調查結果及後續運安會補強調查與法院司法調查，台鐵局均予以尊重並全力配合。

台鐵局自1021事件後均積極配合行政院、地檢署及監察院之調查作業，相關事證均依調查需要充分提供，並無隱瞞；且依據交通部「台鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故行政責任調查報告」，交通部及台鐵局已針對相關主管及人員計31位(含3位歷任首長) 先行依規定懲處；並無對基層同仁有不公之情事。

為確保行車安全，台鐵局自1021事故發生後，持續依據行政院總體檢報告從制度面、作業面及組織面等積極檢討改善，包括:完善及強化司機員相關規定及訓練。讓每位司機員熟稔規章規定及路線與號誌狀況，並落實司機員出入庫檢查標準作業程序及檢點表。加強督導考核司機員ATP運轉曲線圖，分析運轉模式及路線熟悉度，防止異常違規及不熟悉路線情況；增訂執行動力車檢修完工證明，確保出庫車輛妥善率；增訂執行「機車車輛異常影響程度分級制」，確認司機員、調度員、檢查員於車輛出庫、行駛中之障礙處置及換車標準，確實維持運轉安全；加強訓練列車自動防護系統（ATP）使用及管理要點，發揮列車安全防護機制等等。

台鐵局更持續透過徹底加強及落實1~4級檢修保養作業，要求「車輛不安全絕對不上線」，以確保所有乘客及人員的乘車安全。