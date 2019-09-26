　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尤振仲淚訴基層悲哀後　台鐵726字最新聲明駁「絕無不公」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵司機員尤振仲首度出面。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪翻車將近1周年，司機員尤振仲案26日首度召開記者會，痛批台鐵第一時間惡意欺騙，這就是基層的悲哀，講到激動之處更崩潰痛哭。台鐵18時透過新聞稿回應，相關事證均依調查需要充分提供，並無隱瞞，且已針對相關主管及人員計31位（含3位歷任首長）先行依規懲處，並無對基層同仁不公，將持續落實1至4級檢修保養作業，要求「車輛不安全絕對不上線」。

▲▼5日宜蘭地檢署複訊普悠瑪翻車案，庭訊後步出地檢署的普悠瑪司機尤振仲，一度精神崩潰掩面。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲普悠瑪翻覆意外奪走18條性命，至今仍是許多家屬心中的痛。（圖／記者游芳男翻攝）

以下為台鐵聲明全文：

1021普悠瑪列車事故發生後，行政院即成立「1021鐵路事故行政調查小組」，宜蘭地方檢察署也隨後啟動「台鐵6432次普悠瑪自強號列車發生行車事故案」偵查，檢、廉、調單位調取本案相關文件資料計1066件，及經正式文書傳喚、通知到案訊問者計405人次；後續監察院亦對「台鐵6432次普悠瑪列車新馬站內正線出軌事故」展開調查，先後辦理現場履勘2次及約詢4次計68人次；台鐵局為受調查單位均全力配合調查。另本案目前已列為國家運輸安全調查委員會鐵道事故補強調查案，後續並將全力配合調查。以上相關調查結果及後續運安會補強調查與法院司法調查，台鐵局均予以尊重並全力配合。

台鐵局自1021事件後均積極配合行政院、地檢署及監察院之調查作業，相關事證均依調查需要充分提供，並無隱瞞；且依據交通部「台鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故行政責任調查報告」，交通部及台鐵局已針對相關主管及人員計31位(含3位歷任首長) 先行依規定懲處；並無對基層同仁有不公之情事。

為確保行車安全，台鐵局自1021事故發生後，持續依據行政院總體檢報告從制度面、作業面及組織面等積極檢討改善，包括:完善及強化司機員相關規定及訓練。讓每位司機員熟稔規章規定及路線與號誌狀況，並落實司機員出入庫檢查標準作業程序及檢點表。加強督導考核司機員ATP運轉曲線圖，分析運轉模式及路線熟悉度，防止異常違規及不熟悉路線情況；增訂執行動力車檢修完工證明，確保出庫車輛妥善率；增訂執行「機車車輛異常影響程度分級制」，確認司機員、調度員、檢查員於車輛出庫、行駛中之障礙處置及換車標準，確實維持運轉安全；加強訓練列車自動防護系統（ATP）使用及管理要點，發揮列車安全防護機制等等。

台鐵局更持續透過徹底加強及落實1~4級檢修保養作業，要求「車輛不安全絕對不上線」，以確保所有乘客及人員的乘車安全。

ET快訊
國圖收到「蔡英文博士論文電子檔」　明早10點開放線上看
車上一根長頭髮…人妻查紀錄器驚見夫搞車震　小三羞：今天比較久
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

港生帶面罩、頭盔現身西門町　高喊「反極權」籲929上街頭撐香港

國圖收到「蔡英文博士論文電子檔」　9/27早上10點開放線上看

觀光局又改口！「買一送一」溫泉優惠10月中上路　擬住宿送免費泡湯

不捨小棒球員國道推拋錨車　魏應充贈8人座交通車：盼接棒未來

尤振仲淚訴基層悲哀後　台鐵726字最新聲明駁「絕無不公」

108課綱上路　國教署：充分準備才實施、持續投入資源

桃機推「Smart出國真輕鬆」智慧化服務　報到託運通關一路通

夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒：寧願單身

善耕365／歡迎光臨Young Coffee　年輕型失智症的家

雨勢加劇！豪雨襲宜蘭...北北基續防大雨　氣象局：晚上起至周五雨最大

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

港生帶面罩、頭盔現身西門町　高喊「反極權」籲929上街頭撐香港

國圖收到「蔡英文博士論文電子檔」　9/27早上10點開放線上看

觀光局又改口！「買一送一」溫泉優惠10月中上路　擬住宿送免費泡湯

不捨小棒球員國道推拋錨車　魏應充贈8人座交通車：盼接棒未來

尤振仲淚訴基層悲哀後　台鐵726字最新聲明駁「絕無不公」

108課綱上路　國教署：充分準備才實施、持續投入資源

桃機推「Smart出國真輕鬆」智慧化服務　報到託運通關一路通

夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒：寧願單身

善耕365／歡迎光臨Young Coffee　年輕型失智症的家

雨勢加劇！豪雨襲宜蘭...北北基續防大雨　氣象局：晚上起至周五雨最大

9大資產管理公司符合深耕計畫　最多可獲得2項優惠

越南老師首用QR Code簽到　1分鐘完成學生欣喜嘗試

夜貓族看展微醺之夜　台北萬豪酒店「白晝之夜」化身開放藝術展廊

男友七夕送「冒熱氣禮物」！　鄭爽「以為是小狗」期待一拆…秒凍結：送回去吧

影／創建於清代走過109年　南苑機場送走「最後一架客機」

銀行公會改選理監事　台銀董座呂桔誠連任理事長

美航母南海遭陸軍艦包圍？ 任國強：在大陸喜慶日搞小動作

港生帶面罩、頭盔現身西門町　高喊「反極權」籲929上街頭撐香港

《原子小金剛》美女動畫師中村和子逝世！　享壽86歲…傳奇經歷拍成日劇

反制對岸「介選」攻勢　陸委會：嚴防網路攻擊 、媒體滲透

生活熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：..

高雄環保檢舉達人　7個月賺67..

夫妻小情趣！無痛存錢「爆出一桶..

回憶普悠瑪　尤振仲崩潰哭喊「連..

宜蘭升級豪雨特報...北北基續..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

發票7碼全中！她一看「20萬秒..

周四起北東變天！「下雨熱區」出..

曾批民進黨爛到爆！館長表態挺蔡

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝放..

更多熱門

相關新聞

普悠瑪案尤振仲轟調查小組避重就輕　政院：尊重司法調查

普悠瑪翻車事故將滿一周年，司機尤振仲下周一（30日）將開庭。尤振仲近日在記者會提出五大疑點，指控對自己有利的相關證據全都消失了，怒批政院普悠瑪事故調查小組刻意隱瞞事實避重就輕。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 26日受訪時回應，尊重司法調查。

尤振仲控有利證據「被消失」　蔡英文：務必調查清楚

尤振仲爆5項有利證據「被消失」

尤振仲喊冤：有利證據都消失　宜檢回應

普悠瑪董小羚挺尤振仲！批台鐵沒誠意

關鍵字：

普悠瑪翻覆事故台鐵尤振仲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜：下流不堪

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆家教

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面