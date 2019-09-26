國慶搶商機！花蓮斥資千萬打造夜花園　金針花季延至10月中

▲▼花彩節每一主題展區都緊扣著花蓮觀光的意象及「花」的主題，透過夜間光影的變換，展現出夜間城市花園新亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為搶攻國慶四天連假商機，花蓮斥資千萬於10月11日首度辦理「太平洋花彩節」，打造城市夜花園，歡迎歸國的海外僑胞在參加完國慶典禮和煙火後至花蓮逛逛「夜花園」，今年難得延長花季的金針山，更是華僑同胞不容錯過的世界級觀光亮點。歡迎國人到花蓮使用秋冬國旅1,000元住宿補助及夜市200元消費券，白天看【金針花】花海、晚上逛【花彩節】夜花園和東大門夜市。

花蓮縣府將於10月11日至11月30日，在六期重劃區舉辦為期五十天的「2019太平洋花彩節」，活動主題以「打造城市美學，推動花園城市」，將花蓮特色物產風情以光影之美結合自然景觀的手法，創作出各種夜間光影裝置藝術，打造充滿美感並兼具科技感的夜間城市花園，更透過趣味的夜光親子樂園及令人驚嘆的聲光科技展演，吸引雙十節國內外遊客。

活動場域共分為「花現針愛秀」、「花Young樂園」、「互動花徑」、「生命之花」、「花鑽光影」、「翩翩花谷」、「花池倒影」、「花之噴泉」及「我愛花蓮」等九大主題展區，每一主題展區都緊扣著花蓮觀光的意象及「花」的主題，透過夜間光影的變換，展現出夜間城市花園新亮點。

花彩節場域週邊草地建置大型SNOOPY造型綠迷宮，除了迷宮探險外，還有抓寶app，完成任務者將可獲得限量紀念品。在逛夜花園時，也可到附近東大門夜市享受在地美食，夜市地面採用1.5平方公尺的黑白大理石磚鋪設，原住民一條街攤位以孟宗竹為建材、各省一條街以傳統磚瓦為基礎，營造不同的特色風情。

縣府輔導業者結合多元行動支付機結帳服務，持續與新商業模式接軌，打造出國際形象，成為台灣指標型夜市。榮獲經濟部「樂活名攤」三星認證，象徵東大門夜市環境乾淨美觀，攤商服務品質優良，擦亮國際觀光夜市形象，形塑最佳夜間去處。

▲搶攻雙十國慶四天連假商機，花蓮縣政府斥資千萬辦理「太平洋花彩節」，打造城市夜花園。

為展現花蓮產官共拚觀光決心，觀光處與地方民宿業者將合作舉辦的「大口呼吸3─秋遊花蓮樂抽百家民宿多一晚」活動，凡於10月1日至11月30日到花蓮入住合法民宿，上傳本人與該住宿地之合法標章合照以及本人與縣境內旅行公仔紅面鴨合照各1張，共計2張照片至活動頁面參加抽獎，就有機會抽中免費住宿花蓮特色民宿乙晚，獎項共有100張免費住宿券。

相關活動資訊，請上花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/查詢。