詐騙集團企圖摔毀工具滅證　警及時阻攔保全物證16人送辦

▲▼專案小組南、北搜索攻堅，破獲2處電信詐欺機房組織成員共16人到案。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑警大隊、鳳林分局、警政署刑事警察局偵查第四大隊，23日兵分多路，在新北市板橋區、花蓮市、高雄市左營區執行搜索，查獲黃姓主嫌及2處電信詐欺機房組織成員共16人到案，扣得犯案工具筆電6台、詐欺工作手機37支、帳冊、分工表、詐欺音檔、新台幣15萬元等贓證物，訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮縣警察局刑事警察大隊與警政署刑事警察局日前獲報，以黃嫌為首的詐騙集團，租賃花蓮地區民宅做為掩護，從事電信詐欺機房，並經常搬遷移動以躲避警方查緝，共組專案小組由花蓮地方檢察署指揮偵辦。

▲▼現場查扣犯案工具筆電、手機、帳冊、分工表、詐欺音檔等贓證物。

警方在搜索查緝過程中，黃嫌等人試圖將手機等犯罪工具摔毀，所幸及時為警方發現攔阻。調查發現該集團以假冒商城人員、銀行人員方式詐騙大陸民眾，使被害人信以為真，依詐欺集團指示至ATM操作轉帳，從中牟利，詐欺所得尚待清查。

花蓮縣警察局局長林樹徽表示，新修正組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重，犯罪者還將會處以強制勞動工作等保安處分，民眾切勿以身試法。如果民眾遇到上開詐騙電話，有疑問可以撥打165專線查證。