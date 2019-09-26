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Mate 30 Pro相機評測出爐　121分擠下Note 10+ 5G奪下DxOMark第一

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▲▼Mate 30 Pro獲得DxOMark相機評測第一名。（圖／翻攝自DxOMark網站）

▲Mate 30 Pro DxOMark相機評測結果出爐。（圖／翻攝自DxOMark網站）

記者邱倢芯／綜合報導

華為在19日在德國慕尼黑發表了Mate 30系列新機，而國外相機評測權威網站DxOMark在今（26）日公布了最新的手機相機評測，採用四鏡頭設計的Mate 30 Pro手機121的高分，擠下了三星Note 10+ 5G手機（117分）獲得評測第一。不過在自拍模式評測方面，第一名依然是Note 10+ 5G手機（99分），Mate 30 Pro僅獲得了第五名（93分）。

▼Mate 30 Pro獲得DxOMark相機評測第一名。（圖／翻攝自DxOMark網站）

▲▼Mate 30 Pro獲得DxOMark相機評測第一名。（圖／翻攝自DxOMark網站）

本次華為推出的Mate 30 Pro相機模組採用圓型設計方式，並搭載了四顆鏡頭，不僅採用雙4,000萬雙主攝設計，應用了華為手機迄今最大的1/1.54吋感光元件，連影片拍攝效能也更上一層樓。

在各細分項方面，Mate 30 Pro在拍照模式上獲得了131的高分，這也是目前為止DxOMark給過的最高分；而在影音錄製方面，則是獲得了100分，這部分的表現則是沒有Note 10+ 5G來得好。

另外在夜拍模式中，Mate 30 Pro也獲得了第一名；DxOMark指出，Mate 30 Pro在強制閃光的模式下，性能表現優異，且若是選擇閃光自動開啟模式，手機也能在各種環境光源下，巧妙地在閃光與非閃光的拍攝間作切換。即便是在強制關閉閃光模式下，表現依然不錯。

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