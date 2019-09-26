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反制對岸「介選」攻勢　陸委會：嚴防網路攻擊、媒體滲透

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▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文說明索羅門斷交事件。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國安會近日提出大陸對台「介選」的研析報告。陸委會副主委陳明祺26日表示，為了防範大陸的「介選」，國安會召開了跨部會議，未來除了要完善國家安全防護網的各項法治作為外，也要防止對岸透過網路攻擊散布假訊息，以及用其他方式來影響媒體、操弄輿論。

國家安全會議日前提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」的專案報告，內容中指出，對岸利用各種手段介入2020選舉，未來可能持續挖我邦交國、威脅終止ECFA，並以軍演等活動來進行軍事恫嚇。

對此，陸委會副主委陳明祺表示，大陸在台灣重要的選舉之前都會對台軍演、嚴詞批評，並進行統戰、分化的操作，企圖干擾選情，「大陸介入選舉，正顯現出專制政體利用民主社會的開放性，擾亂民主體制的正常運作，意圖達成策略目標的圖謀。」

▼索羅門與大陸建交。（圖／路透社）

▲中國大陸與索羅門群島建交,中索建交。（圖／路透社）

陳明祺指出，尤其在今年「習五條」發表之後，北京當局更加大對台促統的攻勢，包含升高政軍施壓、奪取我邦交國，並將責任歸咎於我政府，都清楚暴露了大陸介入台灣選舉的意圖。

陳明祺提到，為了防範大陸對台灣的滲透與干擾選舉，確保人民行使選舉權不受干預，民主自由的生活方式不被改變，蔡總統已經指示因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領等工作，加速完備反滲透、反統戰的機制。

陳明祺說，針對中共可能介選的作為，國安會召開了跨部會的會議，除了要完善國家安全防護網的各項法治作為之外，更要防止對岸透過網路攻擊散布假訊息，以及用其他方式來影響媒體、操弄輿論，政府也會持續利用多元宣傳管道，揭露中共的介選行為，降低可能影響，「我們相信，台灣的民主機制運作成熟，台灣人民可以做出正確的決定。」

另外，關於對岸可能片面中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），陳明祺指出，目前ECFA的執行尚屬平順，但陸方近期對台施壓力道日增，針對未來可能的經貿施壓作為，需要預為防範，「陸委會已會同中央銀行跟金融監督管理委員會，密切關注，將適時採取應對措施。」

▼陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）

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