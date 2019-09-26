南茂、大江生醫都回來了！台商回台投資突破6千億元大關

▲台商回流一波波，大江生醫決定投資逾33億元於「屏東農業生物科技園區」新建綠能工廠。圖右為大江生醫董事長林詠翔。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資臺灣事務所今(26)日通過半導體封測大廠南茂科技、大江生醫二家臺商投資案，官員指出，目前已有142家廠商響應回臺投資，累計金額超過6,111億元，可望帶來52,778個本國就業機會。

投資臺灣事務所今天召開會議，會中通過南茂科技將在臺灣大舉投資151億元加速擴充產能，截至目前為止，歡迎臺商回臺投資方案已召開36次聯審，累計投資金額正式突破6千億元大關。

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▲南茂科技將在台投入超過151億元、招募391名本國人才，在南科與竹北擴充顯示器面板驅動IC與記憶體封測產能。(圖／翻攝南茂網頁)

美中貿易戰撼動全球經濟，攪亂科技廠布局，半導體供應鏈後段的封測大廠南茂科技也難置身事外，為了降低貿易戰衝擊、掌握轉單效應，加上車用、5G與智慧家庭應用的高成長性，以及新型智慧手機面板窄邊框化、全面屏與觸控顯示整合等產業發展趨勢，帶動顯示器面板驅動IC強勁需求，南茂決定加速在臺灣擴充產能。

官員指出，南茂科技將投入超過151億元、招募391名本國人才，在南科與竹北擴充顯示器面板驅動IC與記憶體封測產能，未來則布局新業務與新產線。一方面可拉大與中國大陸同業生產規模差距，另一方面持續開發先進技術，以維持顯示器面板驅動IC代工產能全球第二的技術領先優勢。

另外，生技大廠大江生醫也加入投資臺灣陣容。從貿易商蛻變為臺灣生技ODM霸主，大江生醫以ODM代工模式，隱身在國際知名品牌背後包辦保健食品、美容保養到機能性飲料，客戶遍及54國。

為了創造無可取代的競爭優勢，大江每年投入大量研發費用開發自有原料，創造高毛利秘訣；並推廣「生物整合設計」流程，積極佈局專利，以創新技術打造高效能及差異化產品，成為全球 12 大國際發明獎常勝軍。

由於美國仍是全球最大單一保健食品市場，貿易戰加徵關稅對中國大陸製造機能性飲品亦造成衝擊，為了解決部分客戶要求將生產地移轉至臺灣，大江生醫決定投資逾33億元於「屏東農業生物科技園區」新建綠能工廠，增加機能性飲品產能，並將相關原物料萃取、發酵線設置在臺灣，以供應全球市場需求，力拚臺灣生技產業成為國際樞紐，將可帶來約110個本國就業機會。

▲經濟部投資臺灣事務所今(26)日通過半導體封測大廠南茂科技、大江生醫2家臺商投資案。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

政府推出投資臺灣三大方案，增強臺商回流意願，帶動國內民間投資動能持續轉強，經濟部去年成立「投資臺灣事務所」，以單一窗口協助臺商排除投資障礙，也獲得總統蔡英文女士的肯定，而上(8)月境外資金匯回專法上路，透過租稅優惠讓臺商朋友安心回臺投資，吸引史上最大規模臺商回流，整體經濟轉型成果逐漸展現。

經濟部表示，政府面對美中貿易戰，化危機為轉機，第二季經濟成長率為亞洲四小龍第一，期盼大家跟政府一起繼續打拚，帶領臺灣走向世界。

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