「我腦袋沒有壞掉！」　韓國瑜：不會成立一個部門去開採石油

記者洪靖宜、洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜曾提出太平島挖石油，爭議鬧得沸沸揚揚，在26日的施政報告議員質詢中，國民黨籍市議員邱于軒就請韓國瑜對於挖石油做完整論述，韓國瑜說「我當高雄市長不可能腦袋壞掉了，高雄市政府成立一個部門去開採石油，石油是中央的，行政院認為石油要開採周邊國家達成共識，準備要開採的時候千萬不要忘記高雄太平島是屬於高雄旗津」。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲市議員邱于軒 。（圖／記者賴君欣攝）

市議員邱于軒表示，近日來大家對於太平島挖石油有高度興趣，也造成不少紛擾，請韓國瑜對於太平島石油做完整論述，韓國瑜澄清「高雄負債有3千多億，要開源及節流，才想到太平島到底有沒有石油，中國石油公司有沒有去探勘過？有的兩次，石油屬於中央開採權責，我講得很清楚，我當高雄市長不可能腦袋壞掉了，高雄市政府成立一個部門去開採石油，石油是中央的，行政院認為石油要開採周邊國家達成共識，準備要開採的時候千萬不要忘記高雄太平島是屬於高雄旗津，如果有能不能分給高雄市府一杯羹，怎麼最後變高市府開採石油」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜說「人家說『講一個影，生一個囝』，我現在連影子都還沒看到就被抹黑成我要採石油，扣著我不放說我異想天開，所以那天才跟高議員說你把話講清楚，我韓國瑜有說過高雄市府何時要採石油」。

至於南海資源開發公司，韓國瑜說為何要思考「從高雄外海推出去，這裏頭有無資源，有無寶貴礦產，這塊海域沒有高度探勘，如果高雄有得天獨厚，外海說不定可能有寶藏，這時候才有南海資源開發，這跟太平島石油無關，但有心人士扣再一起，有心抹黑」。