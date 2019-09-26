108課綱上路　國教署：充分準備才實施、持續投入資源

▲108課綱正式上路，不少第一線教師投入更大心力在備課與教學方式。（圖／教育部國教署提供，下同）



記者陳玉／台中報導

108課綱正式上路，站在第一線的教師勢必要投入更大心力，26日金車文教基金會指出，據調查顯示有8成教師自認未準備好、5成認為行政負擔重；對此，教育部國教署回應，包括課綱審議、充實設備及提升師資員額，都已組成宣講團到各縣市說明，目前先從小一、國一及高一逐年級實施，讓教師、行政人員有更多時間準備，各項準備尚稱充分。

針對有民間團體發布問卷調查一事，國教署表示，新課綱相關行政準備及教師增能等作業，長年來已累積一定成果，其中，有關課綱部分，103年發布總綱，立即展開各領域科目課綱研修，歷經2年6個月又29天審議，從國小到高中職62份領域綱要，召開361次分組會議、193場課審大會才順利完成。

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▲國教署強調，新課綱以學生為主體，將會持續提供相關資源來支持教師、學校。

另外，新課綱推動經費部分，教育部自106年至110年共投入450.7億元，包括更新教學設備、設立科技教室等，教師員額也同步增加，國中每班教師員額從2人增為2.2人，建立代理代課教師人才庫，並擴大跨校共聘、遠距教學等機制，讓城鄉學校教學設備及人力均能到位。

而為了讓政策完備可行，全國有648所前導學校，試行新課綱各項措施長達3年，並陸續分享給其他學校。此外，新課綱從小一、國一及高一逐年級實施，讓教師及相關行政人員有更多準備及專業發展的時間。

國教署強調，新課綱回歸以學生為教育主體，教師站在教學現場的第一線，備課與教學方式勢必要投入更大心力，相當感謝教師，也會強化陪伴角色，持續提供相關教育資源，給教師、學校最大支持。