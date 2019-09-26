怕難產妻傷心瞞二寶已當天使　醫師視訊「寶寶好走再生回來」…家屬氣炸

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一家婦產科診所發生醫療糾紛，一名孕婦進產房分娩時，竟釀母送醫子死亡憾事，家屬隱瞞男嬰往生避免母親病情加重，但事後婦產科副院長到院探視孕婦，竟開視訊與主治黃醫師視訊，黃竟脫口而出「寶寶能夠好走，再健健康康地把他生回來」，家屬聽聞火大下逐客令，副院長喊冤直說「真的是誤會！是出自關心來探視」。

▲陳女懷孕期間常在臉書貼文分享心得，非常期待二兒子來臨。（圖／翻攝陳女臉書）

23日李姓丈夫陪著陳姓妻子到新北市蘆洲區一家婦產科診所待產，期間主治的黃煌洲醫師使用Cytotec催生藥，送進產房分娩中，赫然發現監測男嬰心跳出現異常，緊急剖腹產，打開腹腔後，黃醫師驚覺不妙，母體子宮破了一道長達20公分裂痕，大量出血，取出男嬰沒多久，也出現臉部發黑，緊急將2人分送醫。

▼陳女原本不知道男嬰往生消息，負責接生的主治醫師黃煌洲卻在視訊中說出：寶寶能夠好走 。（圖／記者陳以昇攝）

經急救，男嬰不幸往生，陳女則因大量出血、肺部積水送進加護病房，後來情況好轉送往一般病房；丈夫擔心妻子病情，選擇隱瞞男嬰夭折事實。事後家屬對婦產科後續處理態度相當不滿，25日凌晨到診所撒冥紙抗議，並到警局對診所及主治的黃醫師提吿。

▼丈夫擔心男嬰夭折消息會影響妻子病情，選擇隱瞞。（圖／記者游宗樺翻攝）

26日上午，診所羅姓副院長到醫院探視陳女，聽聞家屬連絡不上主治的黃醫師，竟直接打電話開視訊讓陳女與黃醫師對話，黃醫師從鏡頭裡對她說「希望你要好起來，寶寶能夠好走，再健健康康地把他生回來」，家屬被黃醫師突如其來的舉動氣炸了。

陳女的弟弟質疑羅副院長是來「做戲」，根本沒有誠意，還不顧陳女病情將男嬰往生事實脫口而出，立即下逐客令，羅副院長也連忙道歉，「真的是誤會！我們不是來作秀的，是出自關心來探視。」據了解，陳女得知消息後，血壓下降傷口再度出血，醫院緊急再輸送一包血漿，目前已告知院方，未經同意禁止非家屬以外人員進入病房探視。

生火了！連我媽都用到發光

▼事發的蘆洲區婦產科診所 。（圖／記者陳以昇攝）

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