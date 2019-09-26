怒指張善政轉述謠言！民進黨遺憾：好好查證不要一開口就是陰謀論

▲張善政。（圖／翻攝自張善政Facebook）

記者蔣婕妤／台北報導

針對韓國瑜國政顧問團26日政策直播內容，民進黨發言人李晏榕批評，張善政沒有查證就轉述謠言，還指責政府的公務人員藏匿資料，令人感到遺憾，呼籲張善政應該抱持實事求是的精神，才能談好政策，不要一開口就是陰謀論。

李晏榕指出，張善政在直播上不斷陳述，總統蔡英文以前曾跟李遠哲說，「空氣污染是下一代的事情」。但事實上，蔡英文及陳建仁都曾經出來澄清並未說過這句話，張善政卻連查證都沒有就繼續轉述。

張善政在直播中提到，目前公開的資料不足以檢視核四旁的斷層是否危害安全，所以要「執政才能調閱到更多資料」、「民進黨只讓大家看到他想讓大家看到的東西」。對此，李宴榕怒問，「我們不禁想請問張善政院長，你說的更多資料是什麼？是不是要說明清楚？政府裡面的公務員都盡心盡力的做事，你卻直接抹黑他們藏匿資料，難道你以前身為行政院長的時候，有藏匿過什麼資料嗎？這樣的指控對公務員是多傷，你有想過嗎？」

李晏榕指出，蔡政府上台以後，推動了許多政策，核定「國家因應氣候變遷行動綱領」及「溫室氣體減量推動方案」後，訂定2018年至2020年的減碳計畫，這些行動都已逐步落實，「結果張善政院長寧可相信一個已經被澄清的消息，這樣好嗎？」

李晏榕批評，張善政身邊的前環保署長魏國彥，除了曾稱「PM2.5是中性詞未必是空污」之外，2015年時針對雲林縣政府當時為了改善空污問題所提出禁燒生煤自治條例，身為環保署長的魏國彥還帶頭說「違法」，被批評是「經濟部的馬前卒」，當時的行政院副院長還是張善政。請問這樣忽視空污危險性的環保署長、行政院副院長，今天跳出來說要減少燃煤比例，顯得荒唐可笑。

李晏榕表示，民團已指出，2015年時，時任行政院副院長的張善政、環保署署長的魏國彥、經濟部部長的杜紫軍所發佈的能源開發政策評估說明書中，2025年的燃煤規劃最少也有43.5%，反觀民進黨政府大力發展綠能之後，目前所規劃2025的燃煤目標已經調降到27%。

李晏榕痛斥，「張善政在直播中提到在意台灣這塊土地的天然資源，要照顧台灣特有生態，可是，苗栗、台中的國民黨的議員幾乎都對石虎保育條例投下反對票。如果張善政前院長真的想要照顧台灣特有生態，就請張善政拜託國民黨的議員，放過瀕臨絕種的石虎吧！」

李晏榕酸，如果要談政策，那就秉持科學精神，好好查證，不要一開口就是陰謀論，「國政顧問團找人談政策也千萬小心，不要變成請鬼抓藥單。如果張善政院長認為自己是實事求是的工程師，該做的，就是說清楚資料哪裡不足、可能有哪些資料沒有公布，讓大家說清楚，而不是語焉不詳的打口水戰。這樣子談論政策的方式，實在是令理工人蒙羞。」