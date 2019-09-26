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觀光局又改口！「買一送一」溫泉優惠10月中上路　擬住宿送免費泡湯

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▲關子嶺溫泉。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供。）

▲觀光局推溫泉優惠，要讓民眾用一張住宿發票，換一次免費泡湯。（資料圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局擬推「買一送一」補助溫泉業者，觀光局長周永暉上午表示，將以每房為單位，補助入住秋冬遊配合旅宿的旅客，每房一張200元抵用券，形同買住宿送泡湯。觀光局國旅組組長曾維德卻說，希望屏除券的形式，民眾只要憑住宿發票，即可免費泡湯一次，200元則是給溫泉業者的補貼上限，總經費約4000萬元左右，最快10月中旬上路。

曾維德表示，民眾只要入住與方案二配合的7000多家旅宿業者，即可憑住宿的統一發票，到配合的溫泉業者泡湯，消費者只要在發票上留下電話，不限平、假日，每房憑發票可免費泡湯一次，目前全台有392家溫泉業者，希望達成共識，比照夜市券模式，限定同一區業者使用，像是彰化住宿可到南投泡湯，過往消費習慣大家喜歡到北部泡湯，平衡南北業者差異，只有東部、離島業者可以不分區。

請繼續往下閱讀...

曾維德說，溫泉業者日前說希望參加秋冬遊補助，因此交通部正研議可行方案，目前在台東知本召開會員大會，邀請中華民國溫泉觀光協會全體會員討論，有更細節規劃會再對外公布。他說，溫泉優惠將以秋冬遊補助中的方案四經費補助，原本規劃獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動，經費總額5000萬元，如果方案四的經費不足，將會以方案一、方案四決算方式處理。

曾維德表示，若以4分之1的民眾前往兌換，從10月中旬上路推算至12月，1個月約8萬房左右，2個半月共20萬房左右，再乘上每房200元補助，溫泉補助經費約4000萬左右，至於是大眾池還是湯屋還需要進一步討論取得共識，除了政府推一把，也希望業者出一點心力，預計今明日呈報部裡，因為還需要將過程製做成懶人包，還需時間籌備，最快10月中旬才能上路。

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