罷工勞裁會前工會發動靜坐　長榮航空：盼勞裁會秉公處理

▲罷工勞裁會明（27）日召開，桃園市空服員職業工會發動靜坐，長榮航空今天發佈書面聲明表示，此舉試圖影響裁決之中立性。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空勞資爭議持續角力。勞動部明（27）日將召開勞裁會，桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)今天發動會員到勞動部前靜坐；長榮航空傍晚發佈書面聲明表示，此舉試圖影響裁決之中立性，對其非理性的行徑深表遺憾，並呼籲勞裁委員能夠秉持公正客觀的立場審理，勿屈服於壓力。

長榮航空指出，桃空職工在罷工結束後，不顧雙方已簽訂和平協議，卻仍然不斷製造勞資對立。該工會繼9月6日到勞動部抗議，9月18日聯合數位立委舉辦記者會，妄圖攀附政治力介入司法。其書面聲明如下：

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0508公告為獎勵出勤 公司已提出最佳漸進式方案

此次桃空職工向勞動部「不當勞動行為裁決委員會」針對公司發布的0508公告所提出的不當勞動行為裁決申請，長榮航空表示，當時會發布此公告的背景是，公司為了因應桃空職工發起之罷工對公司可能造成的巨額營運虧損，故於罷工前發布內部公告預先告訴所有員工，公司即將面臨的嚴峻挑戰。

為降低罷工造成的虧損，不得不以取消優待機票的方式減低營運成本，但為獎勵員工於罷工期間支援公司，只要於罷工期間配合公司班表出勤者，不受此限。因此在公告中說明得十分清楚，是獎勵出勤員工的方案，並非懲罰參加罷工的空服員。

長榮航空與桃空職工7月6日簽訂之團體協約中，約定在罷工結束後的二個月內，另行召開會議，討論漸進式給予優待機票方案。長榮航空於7月8日起即依照所簽訂的協約內容，於罷工後一個月起給予所有未出勤空服員不含長榮及立榮之聯航優惠機票(ZED)使用權利；並在8月6日、8月22日、9月2日、9月11日四度針對優待機票的給予召開協商會議。

▲長榮航空呼籲桃空職工，即使雙方協商未能達成共識，工會不應該因不滿就對公司進行抹黑。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空表示，協商會議中已提出具體方案：於2020年給予所有聯航優待機票使用權利，2021年1月1日起給予免費票除外之各種折扣優待機票使用權利，2022年6月19日起給予所有優待機票使用權利。長榮航空認為上述方案完全符合協商時雙方的共識：「提出漸進式恢復優待票」之原則和精神，但桃空職工對於公司提出的漸進式方案並不滿意，使得雙方截至目前仍無具體共識。

桃空職空不實指控誤導社會大眾 抹黑長榮航空

長榮航空已根據7月6日簽訂之團協內容執行，也在數次協商會議中提出符合當初雙方達成共識的漸進式恢復優待票具體方案，然桃空職工之幹部對長榮所提方案不滿意，雙方在會議沒有共識後，桃空職工便開始對外抹黑長榮有飛安問題、打壓工會。

長榮航空在此呼籲桃空職工，即使雙方協商未能達成共識，工會也不應該因不滿就對公司進行抹黑，對外找立委開記者會施壓行政部門介入撤銷已在進行中的訴訟、在裁決出爐前夕去勞動部靜坐等方式試圖影響勞裁結果，這並不是達成協議的最佳途徑。

長榮航空絕對捍衛飛安 桃空職工不該憑主觀認知詮釋飛安

長榮航空空服員派遣均符合民用航空法、航空器飛航作業管理規則（AOR），絕無安全疑慮，雖然近來在國定假日或連續假期，部分空服員申請臨時性差假，造成特定日期少部份航班到勤組員人數相較預排人力略減現象，但是公司已盡力由待命人力遞補，各航班之空服員人數絕對符合民航局核准之派遣要求，實際航行作業中亦無產生任何安全顧慮。

▲全國航空業總工會日前要求民航局介入長榮罷工事件調查。（圖／記者許展溢攝）

為體恤協助調度的空服員，長榮航空也發放「缺員津貼」給出勤的空服員作為補償，但桃空職工不但無視國際航空業規範以及民航局之規定，刻意操弄飛安議題，甚至要求主管機關對長榮航空的航權及航線加以限縮，試問這真的是身為長榮航空員工的工會會員所願意的嗎?

長榮航空呼籲交通民航主管機關應該正視，在目前航空業的經營環境日益嚴峻，國籍航空業者不僅法規上面臨AOR與勞基法的衝突，對內亦有勞動裁決的挑戰，與飛航台灣的外籍航空公司相較，完全處於劣勢的不平等競爭，希望政府主管機關應能深入瞭解台灣航空業者的困境，讓業者能在更公平的環境下持續努力。



長榮航空公司 發布

2019年9月26日