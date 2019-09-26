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桃機推「Smart出國真輕鬆」智慧化服務　報到託運通關一路通

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▲桃園國際機場預計10月起推動自動化智能機場服務，桃機副總經理洪玉芬（中）等人展示服務項目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國際機場預計10月起推動自動化智能機場服務，桃機副總經理洪玉芬（中）等人展示服務項目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場為加速旅客報到與通關服務，10月起將推動「Smart出國真輕鬆」自動化智能機場服務，包括多元化自助報到、自助行李託運、自動通關與行李宅收服務等四大項，以提升機場運能與節省旅客準備通關與託運行李時間。桃機公司指出，10月起旅客透過4項服務至指定地點可參加扭蛋或拉霸機抽獎活動，有機會獲得不限航點來回機票的大獎。

桃機公司副總經理洪玉芬表示，桃機各項智慧化服務主要是因應全球機場快速變化與國際接軌，持續建置更新各項設施設備，成為此次桃園市獲得全球2019「TOP1智慧城市」殊榮亮點之一。其中，多元化自助報到已是飛行常客必備條件，包括航空公司網路報到、手機APP報到、機場捷運A1站及第一、第二航廈現場自助報到機等，讓旅客省下在櫃檯排隊劃位等待時間。

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▲桃園國際機場預計10月起推動自動化智能機場服務，地勤人員協助旅客試用智慧化通過系統。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國際機場預計10月起推動自動化智能機場服務，地勤人員協助旅客試用智慧化通關系統。（圖／記者沈繼昌翻攝）

內政部移民署自2011年推動自動查驗通關（e-Gate）系統，申請手續因十分簡便，截至今年9月底即將突破9千萬人次使用，推廣智慧化服務活動推出三重抽獎活動，第一重從10月1日起跑至10月31日，每天上午8時至晚上20時，活動地點包括第一航廈一樓出境大廳10號櫃檯、三樓星巴克旁，第二航廈為三樓出境大廳10號與17號櫃檯旁共四處，旅客使用自助報到、自助行李託運、自助通關及行李直送其中任一項服務，可憑登機證、自助行李託運收據或活動票券至遊戲點參與「Smart出國真輕鬆，機票好禮任你抽」活動，現場準備超過1萬5千份旅行隨身好禮，包括不限航點來回機票等大獎。

第二重，桃機邀請出差小達人關韶文與Youtuber劉沛合作拍攝「4步驟快速出國，請你跟我這樣做」趣味網路影片，可以分享桃園機場粉絲專頁貼文影片，於下方留言機場智慧化服務優點，並Tag一位好友；第三重，旅客於活動指定立牌前拍照，上傳至個人臉書塗鴉牆或 instagram上，標上活動專屬hashtag，兩項網路活動都有機會加碼抽到沖繩來回機票。

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