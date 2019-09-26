「金槍不倒」36小時！41歲男吃止痛藥後遺症　醫一看驚：會整根壞死

▲男子下體莫名勃起36小時，讓他痛不欲生。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

英國布里斯托爾（Bristol）一名41歲男子羅西特（Elliott Rossiter）到法國旅行拜訪朋友時，下體突然「升旗」而且連續36小時，即使到醫院接受治療仍然無法改善，甚至痛到他無法走路，醫生最後建議他接受緊急手術，在陰莖根部開刀放血，否則生殖器很有可能會壞死。

綜合外媒報導，41歲的羅西特（Elliott Rossiter）2016年到法國拜訪一名女性朋友，在沒有任何性行為的催使下，生殖器莫名勃起，他表示「我們大家都坐在那裡，然後就開始了，我試圖擺脫這個問題，但是沒有用，這完全和性無關，我也沒有受到任何刺激。」由於聚會中有許多女性在場，他雖然覺得很尷尬，仍試圖保持鎮定，在現場待了90分鐘才離開聚會。然而下體持續腫脹，甚至讓他痛到幾乎不能走路、不敢讓任何衣服布料觸碰到它。

勃起19小時後，羅西特終於被朋友送到當地診所急救。醫生雖然為他注射消炎藥及類固醇，但下體仍然無法恢復原狀，他痛苦表示，「我很怕這樣的情況會持續到永遠， 以前從沒發生過這樣的事，它硬起來比以前都還要腫大，而且會不停抖動，我甚至不能讓任何衣服觸碰到它，這太痛苦了。」最後羅西特到大醫院就醫，醫生判斷這是「陰莖異常勃起」，如果不動手術就會壞死，羅西特才讓醫療團隊在陰莖根部開刀放血，最後終於成功復原。

事後了解才發現有可能與他最近停止服用一款強效止痛藥有關，所以產生戒斷症狀，他在2012年時於阿爾卑斯山脈滑雪發生意外，從此服用強效止痛藥卻不慎成癮，直到2016年他才下定決心要戒藥。沒想到卻因此發生這意外插曲，可怕的經歷讓他直呼此生再也不想碰到第2次。

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